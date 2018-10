Lega e M5s ancora divisi sui nuovi direttori Rai

L’intesa M5s-Lega sulla Torino-Lione vacilla : Roma. Il problema non è tanto la recita, per sbracata che possa apparire. “E’ il gioco delle parti, e ci sta”, dicono i leghisti di governo se gli si chiede un commento sull’ultimo atto della crociata grillina contro la Tav in quel di Torino. Il problema, semmai, è il rischio che poi la messa in com

Braccio di ferro M5s-Lega sulla Consob. I grillini puntano su Minenna ma il Carroccio insiste su Dell'Acqua : La nomina del presidente della Consob dovrebbe essere una priorità quando i mercati sono deboli e nel mirino della speculazione come sta succedendo negli ultimi tempi. Eppure, nonostante questa allerta, un accordo sul nome che guiderà la Commissione nazionale per le società e la borsa ancora non c'è. E secondo una fonte pentastellata vicino al dossier bisognerà aspettare la prossima settimana perché, ...

Berlusconi : quando Lega lascerà M5S? : 21.15 "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori, con un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Milano. "Ai nostri alleati della Lega, con cui governiamo bene molti territori voglio dire: 'dateci una data entro ...

Berlusconi : Lega molli M5s o a alleanze amministrative a rischio : Milano, 29 ott., askanews, - 'Non oso fare previsioni, ma ai nostri alleati della Lega, con i quali governiamo bene molti territori, dico: dateci una data entro la quale metterete fine a questa ...

Cav : Lega lasci M5S o ad elezioni divisi : ANSA, - MILANO, 29 OTT - "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è ...

Cav : Lega lasci M5S o ad elezioni divisi : "I grillini sono peggio dei comunisti di allora, del 1994, quando entrò in politica, ndr, - dice Berlusconi -. Ma io ci sarò ancora e state sicuri che vinceremo presto ancora una volta noi". 29 ...

Cav : Lega lasci M5S o ad elezioni divisi : "I grillini sono peggio dei comunisti di allora, del 1994, quando entrò in politica, ndr, - dice Berlusconi -. Ma io ci sarò ancora e state sicuri che vinceremo presto ancora una volta noi". Tutte le ...

Berlusconi : Lega molli M5s o a alleanze amministrative a rischio : Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante la presentazione del libro "Bettino Craxi - Uno sguardo sul mondo" al teatro Franco Parenti di Milano. "Ci saranno elezioni ...

Torino - consiglio approva mozione No Tav. La Lega vota contro e il consigliere Ricca : “Fuga in avanti del M5S” : L’approvazione della mozione “No Tav” da parte del consiglio comunale di Torino ha provocato reazioni differenti tra i consiglieri dei due gruppi che governano il paese. Per la capogruppo pentastellata Valentina Sganga quella di oggi “è una grande vittoria”, il leghista Fabrizio Ricca, che in aula ha votato contro, la considera come “una fuga in avanti del M5S”. Non sembra cambiare il parere degli attivisti No Tav che si sono radunati fuori dal ...

Sondaggi elettorali : Lega e M5s perdono consensi e scendono sotto il 60% : I due partiti al governo, Lega e Movimento 5 Stelle scendono per la prima volta da mesi sotto il 60% dei consensi: lo dimostra il Sondaggio realizzato da Ixè questa settimana. Se si dovesse andare al voto adesso quindi, Salvini e Di Maio troverebbero l'arresto al 57,8%. L'analisi spiega anche che il 68% degli italiani sarebbe favorevole a rimanere all'interno dell'eurozona: per la prima volta dal 2017 la percentuale di coloro che si dicono ...

Sondaggi politici elettorali : M5S accorcia sulla Lega - cittadini approvano Quota 100 : La nuova settimana si apre con i nuovi Sondaggi politici di SWG. L’istituto di ricerche ha pubblicato le ultime intenzioni di voto ai partiti [VIDEO], che mostrano un incremento da parte del Movimento 5 Stelle. I grillini salgono al 29,1%, con un +1% rispetto alla scorsa settimana. Il gap con la Lega si è ridotto, complice anche una lieve flessione -0,1% di quest’ultimo. Il ‘Carroccio’ si trova al comando con il 30,4% e non ha più quel vantaggio ...

SPY FINANZA/ Il piano della Lega per far pace con l’Ue e rompere con M5s : Nonostante le apparenze, tra Lega e M5s i rapporti non sono buoni e il Carroccio potrebbe approfittare di due situazioni per egemonizzare l'esecutivo Conte (Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:02:00 GMT)RIPRESA?/ Spesa, la formula che trasforma il reddito di cittadinanza in un’occasione, di M. ArtibaniITALIA FUORI DALL'EURO?/ Rinaldi: occhio al bluff dei paesi del Nord

VERTICE DI MAIO-SALVINI SU MANOVRA E BANCHE/ Ultime notizie - regge patto Lega-M5s ma sul condono.. : MANOVRA 2019, VERTICE Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:56:00 GMT)

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : “nessuna banca in crisi”/ Ultime notizie - scudo Lega-M5s : “sistema solido” : Manovra 2019, vertice Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:35:00 GMT)