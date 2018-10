Lega A | Miccichè | “passo avanti contro la pirateria”

Lega Serie A - il piano di Miccichè : "Il nuovo a.d. entro 20 giorni" : Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, spiegando che la nuova figura serve "per dare un'organizzazione dell'azienda più moderna, ...

Esclusiva Miccichè - Presidente Lega Serie A : cambiamo la legge sulla responsabilità oggettiva : Il mondo della Serie A merita un rispetto che, nella considerazione dell'interesse generale, senza prepotenze, spero che con Gravina riusciremo ad avere. Il calcio italiano sta attraversando un ...

Miccichè candidato unico - Lega A leader : "I rappresentanti delle altre leghe, dei calciatori, degli allenatori e degli arbitri sono consci di questo tema e dell'importanza che il mondo del calcio ha per tutto lo sport italiano". "È stato un ...

Figc - la Lega di A ha incontrato le componenti federali. Miccichè : 'C'è coesione - vogliamo un candidato unico' : Unità di intenti sulle riforme 'non più rinviabili', ma senza riferimenti ufficiali ad eventuali accordi sul candidato alla presidenza della Federcalcio. È questo, secondo la Lega di serie A, l'esito ...

Figc - Miccichè avverte : 'La Lega di A non può avere un ruolo passivo' : 'La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio': così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la ...

Figc - Miccichè : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo” : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio”: così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la guida della Figc, spiegando che si farà “promotore di un incontro a breve con le altre componenti per poter definire programmi, progetti e le persone che possono meglio realizzarli. Marotta? Non mi appassiono ...