L' economia frena | crescita stagnante dopo tre anni Di Maio | Colpa del Pd

Confcommercio su Pil : dato peggiore delle attese - indica brusca frenata economia negli ultimi mesi : un dato peggiore delle già poco ottimistiche attese che indica una brusca frenata dell'economia negli ultimi mesi. Il Pil mensile Confcommercio prevedeva +0,1% per il terzo trimestre, con ulteriore peggioramento per ottobre, cioè per il primo mese del quarto trimestre". È il commento ...

L'economia italiana frena - dice l'Istat - - Conte : tutto previsto : Roma, 30 ott., askanews, - 'E' uno stop congiunturale, l'avevamo previsto. Proprio per questo abbiamo deciso di fare una manovra espansiva, l'Italia non può andare in recessione, dobbiamo invertire la ...

Frena l'economia italiana - Istat - : Roma, 30 ott., askanews, - Frena l'economia italiana nel terzo trimestre dell'anno. L'Istat infatti stima che il Pil del terzo trimestre, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto invariato rispetto al ...

Manovra : l'incertezza rischia di frenare l'economia reale : Per il resto il ricorso al deficit, più che mirato ad investimenti ed espansione dell'economia, è assorbito da Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Delle due misure solo l'ultima potrebbe avere un ...

De Luise - Confesercenti - : "Tre settimane di incertezza rischiano di frenare l'economia reale" : "Non possiamo permetterci tre settimane in più di incertezza: non preoccupa solo i mercati, ma rischia di contagiare l'economia reale". Così la Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, in occasione della Presidenza Nazionale Confesercenti.

Borse in rialzo - ma l'economia UE frena. Crolla STM - vola Saipem : Dopo le vendite delle ultime sedute le Borse europee stanno provando a dare vita ad un timido rimbalzo, muovndosi però a velocità diverse. Sulla scia della chiusura positiva delle Borse asiatiche, i ...

Alitalia - Tria frena Di Maio : "Delle cose che fa il Tesoro deve parlarne il ministro dell'economia" : Il ministro dell'economia Giovanni Tria frena il vicepremier Luigi Di Maio. Mentre quest'ultimo ha annunciato il ritorno dello Stato come azionista attraverso il Mef con una newco partecipata anche da Fs, risponde il ...

L'Ocse : «L'Italia rallenta : è l'unica economia del G7 in frenata» : Su base annua, l'economia nell'area dell'organizzazione, ha rallentato marginalmente, passando dalla crescita del 2,6% del primo trimestre al +2,5% del secondo trimestre , rispetto allo stesso ...