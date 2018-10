Le rivelazioni di Sandra Milo | Ho problemi economici Il mio ex marito mi

blogo

(Di martedì 30 ottobre 2018)si racconta a Rai Radio 2. Festeggiati i 73 anni di carriera l'attrice fa un bilancio della sua vita e nel programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, rivela: Ho iniziato a 12 anni, ora ne ho 85, quindi sono 73 anni che lavoro. Un bel record. Il Paese in questi anni è cambiato moltissimo ed è giusto così. Il mondo si evolve, continuamente. Non c'è niente che resta fermo. Per certi aspetti è migliorato, per altri è peggiorato. Ora, purtroppo, i valori sono soltanto materiali. Conta soltanto il denaro, questo è tragico perché poi di soldi ne girano pochi, e non si può essere infelici perché non si ha denaro. O non sentirsi importanti perché non si hanno soldi. I veri valori sono quelli che nessuno ti può portar via. Io stessa ho, come tutti. Non sono momenti facili. Non sono mai stata ricca, è difficile arricchirsi con il ...