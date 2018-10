Le prime foto di Nichi Vendola dopo l' infarto | sorridente | in compagnia del figlio

L’Asus ZenFone 6 della riscossa : prime foto prototipi con fotocamera sotto il display : Sarà l'Asus ZenFone 6 lo smartphone della riscossa per il produttore asiatico? I primi prototipi in foto comparsi in queste ore e pubblicati dalla fonte GizChina, ci indicano una vera e propria rivoluzione nel design della prossima ammiraglia rispetto a tutti i modelli precedenti. Vediamone alcuni tratti salienti, in particolar modo riferiti al display. Premessa doverosa: trattandosi di prototipi, anche discordanti tra loro, non possiamo dare ...

La casa di carta 3 - iniziate le riprese : video - foto e prime anticipazioni : La casa de papel 3 riprese iniziate: video, foto, quando esce e prime anticipazioni sui nuovi episodi Buone notizie per i fan de La casa di carta (conosciuta anche come La casa de papel). Netflix ha annunciato sui suoi canali social che sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione, confermata dopo il grande successo […] L'articolo La casa di carta 3, iniziate le riprese: video, foto e prime anticipazioni proviene da Gossip e ...

Honor Magic 2 si palesa nelle prime foto reali con un design a scorrimento e tre fotocamere posteriori : Le prime foto reali ci mostrano il design del nuovo top di gamma di Honor. Si tratta, si capisce, di Honor Magic 2, dispositivo che verrà svelato il prossimo 31 ottobre e che sfoggerà il nuovo sistema di scorrimento del display per eliminare il notch e le cornici di troppo. L'articolo Honor Magic 2 si palesa nelle prime foto reali con un design a scorrimento e tre fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Disponibili le prime foto notturne di Xiaomi Mi MIX 3 : Dopo le presentazioni di Apple, Google e Huawei, Xiaomi Mi MIX 3 è lo smartphone più atteso di questo fine 2018. Il nuovo top di gamma dell’azienda cinese dovrebbe infatti, se gli obiettivi non cambiano, leggi di più...

prime foto e video di Ariana Grande e Pete Davidson in pubblico dopo l’addio : la popstar torna a cantare : La messa in onda è prevista solo il prossimo 29 ottobre, ma il primo video di Ariana Grande in pubblico dopo la recente rottura col compagno Pete Davidson è già stato reso disponibile in rete grazie alle riprese amatoriali dei presenti all'evento "A Very Wicked Halloween: Celebrating 15 Years On Broadway". Si tratta dello speciale della NBC previsto per Halloween e dedicato ai 15 anni del musical Wicked, che vede tra i tanti ospiti proprio ...

Meghan Markle incinta - le prime foto del pancino. Pioggia di regali per il bebè a Sidney : Meghan per l'occasione ha indossato un abito bianco fasciato della stilista australiana Karen Gee che ha evidenziato la figura leggemente più rotonda, quasi a voler gridare al mondo intero "sì, siamo ...

Sara Affi Fella - foto con i fan dopo lo scandalo e le prime dichiarazioni : L'ex tronista di Uomini e Donne è stata avvistata in un centro commerciale mentre faceva shopping. Lo scambio di battute con...

Jeep Renegade ibrido : ecco le prime presunte foto spia : La settimana più grande casa automobilistica del mondo ha dichiarato a giugno che investirà 9 miliardi di euro in auto elettriche ed ibride nei prossimi 5 anni per riuscire a diventare pienamente ...

Terremoto Catania. Le prime foto : gente in strada - calcinacci caduti a Biancavilla : Catania si è risvegliata nel cuore della notte per una forte scossa di Terremoto magnitudo 4.8. L’epicentro è stato registrato

Calciomercato - i calciatori già bocciati dopo le prime giornate di campionato [FOTO] : 1/8 Bremer (Foto Marco Alpozzi) ...

Land Rover Defender - ecco le prime immagini del nuovo modello camuffato – FOTO : L’ultimo passo, prima dell’arrivo di un nuovo veicolo, sono i test su strada. Da effettuarsi in luoghi e condizioni climatiche diverse. Ovviamente, per non svelare le linee in anticipo, bisogna ricorrere alla tecnica del camouflage, ma nel caso di vetture inconfondibili come il nuovo Land Rover Defender, c’è poco da nascondere… Comunque sia, ecco le prime immagini della nuova generazione, impegnata nelle prove da un ...

Ecco le prime foto di RED Hydrogen One : I primi fortunati acquirenti di RED Hydrogen One hanno già ricevuto lo smartphone e hanno pubblicato alcune foto catturate con la sua fotocamera L'articolo Ecco le prime foto di RED Hydrogen One proviene da TuttoAndroid.

Le immagini delle prime nevicate sulle Alpi : attesi fino a 20-40cm di neve [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

L'uragano «Medicane» è arrivato in Italia - le prime immagini dalla Sicilia : onde alte e vento fortissimo Foto/Video : L'uragano «Medicane» è arrivato in Italia. Su twitter sono apparse le prime immagini degli effetti della «più grande tempesta di sempre del...