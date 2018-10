Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B | la decisione del Consiglio Federale

Infortunio Caldara - notizie shock per il Milan : “parziale lesione del tendine d’Achille” : Infortunio Caldara, le ultime notizie che arrivano da casa Milan sono davvero pessime per il tecnico Gattuso: i dettagli Infortunio Caldara – “AC Milan comunica che Mattia Caldara, in seguito all’Infortunio procuratosi durante l’allenamento di sabato scorso, è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio-tendinea del ...

notizie Sir del giorno : maltempo - funerale Desirée - anniversari terremoti Molise e Valnerina - migranti Centro America - Conte su manovra - "... : Un appello che arriva diretto ai diversi rappresentanti delle autorità civili locali, regionali e ai rappresentanti dell politica nazionale presenti. , clicca qui , Terremoto del Molise: mons. De ...

Fughe di notizie - prove manipolate e guerra tra bande : il momento terribile dell'Arma : Ci sono alcuni fatti che hanno posto l'Arma dei carabinieri sotto i riflettori. Secondo Carlo Bonini, che scrive le sue osservazioni su Repubblica , il caso Consip "nelle otto pagine firmate dal ...

Tromba d'aria a Manduria : un ferito/ Video ultime notizie : crolla parte della facciata di una chiesa - i danni : Tromba d'aria a Manduria: panico tra gli abitanti, un ferito e danni dopo crollo di una parte della facciata di una chiesa. Tempesta di vento in provincia di Taranto.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Alitalia - offerta da Ferrovie dello Stato/ Ultime notizie - socio privato : in lizza Delta - Lufthansa e EasyJet : Alitalia, offerta da Ferrovie dello Stato ma serve un socio privato: in lizza Delta, Lufthansa e EasyJet. Le Ultime notizie: domani cds Fs darà via libera alla proposta per la compagnia(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:16:00 GMT)

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - la decisione sulla Ternana : Ripescaggi Serie B – Nuova tappa della querelle relativa al campionato di Serie B. La Ternana chiede al Consiglio di Stato di rivedere il decreto col quale è stata sospesa l’istanza del Tar e mantenuto a 19 il format della B. La Lega B ha fiducia nel fatto che la richiesta venga rigettata perché il Consiglio di Stato, dovendo scegliere tra il legittimo affidamento di chi aveva presentato domanda di Ripescaggio (3 squadre) e il legittimo ...

Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid/ Ultime notizie : domani l'esonero di Lopetegui - poi l'annuncio : Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid: domani l'esonero di Lopetegui, poi l'annuncio. Le Ultime notizie: vicina la conclusione della causa tra l'ex Juventus e il Chelsea(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Infortunio Manolas - come sta?/ Ultime notizie - problema muscolare e cambio per il difensore della Roma : Infortunio Manolas, Napoli-Roma: il difensore greco, tra i migliori in campo, è costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco per un problema muscolare. Dentro Federico Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:31:00 GMT)

Roma Capitale - scuole chiuse domani per maltempo/ Ultime notizie allerta meteo : comunicato del sindaco Raggi : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per domani, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: maltempo imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Le notizie di scienza della settimana : Dilemmi morali, articoli scientifici ritirati e il legame tra asma e inquinamento: l’attualità scientifica. Leggi

Leicester - cade elicottero presidente/ Video ultime notizie “Lui era a bordo”. La conferma della Bbc : Leicester, cade elicottero presidente. Video ultime notizie “Lui era a bordo”. La conferma della Bbc in merito alla presenza del numero uno del club inglese a bordo del velivolo(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 08:20:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Anief lancia l’allarme sulla retromarcia del Governo (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su QUOTA 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - non sono da escludere nuovi clamorosi ribaltoni : Le notizie del giorno – sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, a tenere banco è format per la stagione in corso, ben tre le possibilità, 19 squadre, 22 o 23. Sì perchè nonostante la sentenza del Consiglio di Stato tutto potrebbe ancora cambiare. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, e ha fissato la discussione collegiale ...

Maltempo - allerta arancione in Liguria/ Ultime notizie - temporali e burrasca : rossa in parte del Veneto : Maltempo, allerta meteo: il bollettino della Protezione Civile. Ultime notizie Veneto, venti di burrasca: allerta rossa, ecco la situazione nelle Regioni italiane(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:53:00 GMT)