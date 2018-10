Le maglie dei campioni del calcio all’asta per le mamme rifugiate

romadailynews

(Di martedì 30 ottobre 2018) L’iniziativa di beneficenza, organizzata dalla casa editrice “Il Cigno GG Edizioni” per i suoi 50 anni di attività, si terrà il prossimo 6 novembre nei Musei di San Salvatore in Lauro a Roma Ilscende in campo per le ragazze madri. In occasione dell’asta di beneficenza promossa dalla casa editrice “Il Cigno GG Edizioni” per i suoi 50 anni di attività, verranno battute da Christie’s leautografate deidella Roma Totti, De Rossi, Florenzi e Džeko. L’appuntamento è il prossimo 6 novembre, alle ore 20, nei Musei di San Salvatore in Lauro a Roma. La serata, in cui verranno messe all’asta anche decide di opere di grandi artisti tra cui Arnaldo Pomodoro e Giacomo Manzù, sarà presentata dall’ambasciatrice Unesco Francesca Merloni e dall’attore e regista Gianmarco Tognazzi. Il ricavato della serata verrà devoluto interamente al ...