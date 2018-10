Le “Family women” trascurano la loro salute | ecco il profilo delle donne italiane

meteoweb.eu

(Di martedì 30 ottobre 2018) Il benessere? Famiglia, innanzitutto, seguita da stabilità economica e stile di vita salutare. É quanto emerge dalla ricerca “Women’s Wellbeing Index”, realizzata da Kantar Millward Brown per conto di Gedeon Richter, che ha coinvolto 7000tra i 16 e i 59 anni, in 7 Paesi (Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), prendendo in considerazione tutti i più importanti aspetti della vita che condizionano il benessere femminile: famiglia, relazioni interpersonali, intimità, carriera, consapevolezza sulla propria, situazione economica. I risultati, resi noti in occasione del Congresso NazionaleSocietà scientifiche di Ginecologia e Ostetricia SIGO-AOGOI-AGUI, in corso a Roma, e disponibili sul sito web www.caringforwomen.eu, parlano chiaro: ‘family first’ per lee le europee (rispettivamente 84% e 82%), che antepongono la ...