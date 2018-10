Le assegnazioni di Manuel Agnelli per le Under Donne nel Live Show del 1 novembre

X Factor 2018 - assegnazioni dei giudici/ Mara Maionchi Under Uomini - Manuel Agnelli Under Donne - Fedez Over... : X Factor 2018: giudici e assegazioni categorie. Asia Argento, dovrà guidare i Gruppi, Mara Maionchi gli Under Uomini. Manuel Agnelli si occuperà delle Under Donne, e a Fedez gli Over.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:00:00 GMT)