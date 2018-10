wired

: Le 11 penne più hi-tech in circolazione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Le 11 penne più hi-tech in circolazione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Le 11 penne più hi-tech in circolazione -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Scrive su carta e smartphone contemporaneamenteConduce elettricitàUsa magneti per fare uscire la puntaLa smartpen Pen+ Ellipse di Moleskine Penna stampante 3d a bassa temperaturaLa penna con coltellino multiuso e led di VictorinoxTrasforma lo schermo del pc in un touchscreen e registra gli appuntiCon termometro infrarossi integratoUltrasonic PerfectCare, la penna smacchiante agli ultrasuoni di ElectroluxGP 1945 Bolt Action Pen, la penna di sopravvivenzaDigital tool per dislessiciIl 30 ottobre la penna a sfera compie la bellezza di 130 anni. Correva il 1888 quando il conciatore di pelli statunitense John J. Loud depositò il primissimo brevetto, un archetipo di ciò che siamo soliti maneggiare oggi e che allora era composto da un tubo pieno di inchiostro e una piccola sfera rotante d’acciaio inserita nella punta. Il conciatore l’aveva ideata per disegnare sul cuoio, senza immaginare che ...