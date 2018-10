Lazio-Inter | i neroazzurri espugnano l' Olimpico con un perentorio 3-0 in trasferta

Icardi è un killer - l'Inter schianta la Lazio e vola al 2° posto : cronaca e voti : Prova di forza dell'Inter che batte meritatamente una Lazio generosa, ma decisamente inferiore sotto il profilo qualitativo e muscolare ai nerazzurri [VIDEO]. Gara tatticamente perfetta da parte della squadra allenata da Luciano Spalletti che, oltretutto, gioca a sorpresa la carta Joao Mario che finora era sembrato ai margini del progetto. Il portoghese debutta così nell'attuale campionato ed è autore di una gara ordinata con pochissime ...

Diretta Lazio-Inter in streaming e in televisione : visibile su Sky e su SkyGO : Questa sera alle ore 20:30 si disputera' il big match di Serie A, Lazio-Inter. Il posticipo andra' in scena allo Stadio Olimpico di Roma [VIDEO]. La squadra biancoceleste arriva alla gara odierna dopo aver vinto contro il Parma 2-0 allo Stadio Tardini. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Milan, gara terminata 1-0 con il gol di Mauro Icardi nel recupero. In base ai pronostici, la Lazio è leggermente favorita se non altro ...

Lazio-Inter - Spalletti : 'Dobbiamo essere l'anti-noi. De Vrij? Fuori per paura dei fischi' : ... questo il commento di Luciano Spalletti: "Noi dobbiamo essere l'anti-noi " ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport " A volte facciamo delle grandi partite come accaduto nel primo tempo, ...

Lazio-Inter - Inzaghi : 'I nerazzurri hanno meritato di vincere. Milinkovic-Savic sta tornando' : ... uno 0-3 meritato come detto anche dallo stesso Simone Inzaghi: "Alibi non ce ne sono, l'Inter è stata superiore e ha meritato di vincere " ha dichiarato l'allenatore biancoceleste a Sky Sport - ...

L’Inter corre di più e segna 3 gol alla Lazio : L’Inter corre di più e segna 3 gol alla Lazio – Che nel gioco del calcio chi corre di più ha migliori possibilità di vincere le partite è cosa risaputa. Ma L’Inter, stasera, sotto l’uragano, come diavolo ha fatto a essere presente in superiorità numerica in ogni angolo dell’Olimpico? Li ho contati, davanti a Handanovic erano nove o dieci, davanti a Strakosha erano nove o dieci. E i laziali quanti erano? Quattro o cinque davanti a ...

Lazio-Inter - Brozovic si ripete : mossa del coccodrillo anche all'Olimpico. VIDEO : ... che al Camp Nou si era messo dietro la barriera per evitare che la palla passasse sotto i suoi compagni di squadra per poi beffare il portiere, ha in poco tempo fatto il giro del mondo. Una mossa ...

Lazio-Inter - Spalletti : “Bene solo il primo tempo”. Inzaghi : “Loro superiori” : I nerazzurri tornano con la testa al campionato dopo il k.o. in Champions contro il Barcellona: “La squadra ieri mi ha mandato un importante segnale di reazione, di non voler accettare passivamente le situazioni avvenute nell’ultima partita e in quelle precedenti che non sono andate bene”, aveva spiega Spalletti. Proprio all’Olimpico contro la Lazio l’anno […] L'articolo Lazio-Inter, Spalletti: “Bene ...

Lazio-Inter 0-3 : gol di Icardi - doppietta - e Brozovic. Spalletti ora è secondo : L'Inter più bella della stagione chiude il cerchio all'Olimpico: lì dove la Champions era diventata realtà, arriva uno 0-3 che vale il secondo posto ma anche una certificata maturità che apre scenari ...

Serie A - Lazio-Inter 0-3 : il tabellino : LAZIO INTER 0-3 , 0-2, MARCATORI - Icardi, I, 28', Brozovic, I, 40' , Icardi, I, 70' LAZIO, 3-5-2, - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, dal 78' Radu,; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, dal 34' ...

L'Inter piega la Lazio 3-0 ed è seconda : Grandissima prova di forza delL'Inter di Luciano Spalletti in casa della Lazio di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, si sono imposti con un netto e secco 3-0 grazie alla doppietta di Mauro Icardi, al sesto centro in campionato, e al gol di Marcelo Brozovic, alla seconda perla in stagione. La partita è stata equilibrata per circa 20 minuti con L'Inter che ha poi preso in mano le redini del gioco, ha prodotto un buon calcio e vinto con merito. ...

Lazio-Inter : 0-3 pagelle e tabellino : Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter - finalmente! Qualità e talento al potere - Spalletti si è deciso : la Lazio naufraga sotto il diluvio dell’Olimpico : L’Inter liquida la Lazio con un netto 0-3 in trasferta: Spalletti si affida ad un centrocampo più tecnico e meno muscolare e il gioco dei nerazzurri migliora in Qualità e pericolosità offensiva Nonostante il diluvio che si è abbattuto su tutta Italia nel weekend, e che non ha risparmiato Roma, la 10ª giornata di Serie A si è conclusa, come da programma, con il posticipo del lunedì fra Lazio e Inter. Niente rinvio dunque, eventualità ...

Lazio-Inter 0-3 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Show di Icardi - a segno anche Brozovic : Piove acqua e piovono reti su Roma: la Lazio non riesce a reagire nel posticipo della decima giornata ed è costretta ad arrendersi per 3-0 ad un’Inter scatenata e trascinata dal solito Mauro Icardi, autore di una doppietta. Apre e chiude le marcature il capitano nerazzurro, nel mezzo un gran mancino dalla distanza di Brozovic. Squadra di Spalletti in seconda piazza in classifica. Di seguito le immagini salienti del posticipo serale della ...

Lazio-Inter 0-3 - doppio Icardi e Brozovic per l’aggancio al secondo posto|Classifica : Vittoria netta a Roma della banda Spalletti: raggiunto il Napoli a quota 22. Sono sei i punti di ritardo dalla Juventus, avversaria il giorno di Sant’Ambrogio, tra 5 giornate