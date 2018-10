Lazio-Inter 0-3 | le pagelle | Brozovic e Icardi portano i nerazzurri al secondo posto

Serie A - Lazio-Inter di stasera a rischio rinvio : allerta maltempo sulla Capitale : Rischia di saltare l'attesissima partita di stasera [VIDEO] 29 ottobre. Lazio-Inter, infatti, è a rischio rinvio per maltempo. La condizione meteorologica odierna nella Capitale italiana non è delle migliori. Al momento, l'allerta è arancione, ma la situazione potrebbe peggiorare a ridosso del fischio di inizio di questo match. Inoltre, ci sarebbe anche il problema che migliaia di tifosi avrebbero Serie difficolta' o sarebbero del tutto ...

Calcio - l’Inter travolge la Lazio all’Olimpico per 3-0 con Icardi sugli scudi. Nerazzurri e Napoli secondi a pari punti e a 6 lunghezze dalla Juve : La decima giornata di Serie A termina con la schiacciante vittoria dell’Inter sulla Lazio sotto il diluvio dell’Olimpico. Trascinano i Nerazzurri un Icardi in forma strepitosa, autore di una doppietta, e Marcelo Brozovic, che firma invece il gol nerazzurro. I ragazzi di Spalletti ottengono la sesta vittoria di fila e sono ora secondi a pari punti con il Napoli che nel posticipo di ieri sera pareggia al 90° minuto (Mertens risponde ad El ...

Lazio-Inter - i neroazzurri espugnano l'Olimpico con un perentorio 3-0 in trasferta : 2 Inter che s'impone all' Olimpico con un netto 3-0, i gol sono stati siglati da Icardi al 28'esimo, Brozovic al 41'esimo e ancora Icardi al 70'esimo, neroazzurri che raggiungono il Napoli al 2° posto in classifica e sono a meno 6 dalla Juventus. Lazio-Inter, le pagelle Lazio 3-5-1-1: Strakosha 6; Luiz Felipe 5, Acerbi 5,5, Radu 5; Bastos 6 subentrato a Radu Marusic 5, Parolo 6, Badelj 5,5, Cataldi 6 subentrato a Badelj, ...

Icardi è un killer - l'Inter schianta la Lazio e vola al 2° posto : cronaca e voti : Prova di forza dell'Inter che batte meritatamente una Lazio generosa, ma decisamente inferiore sotto il profilo qualitativo e muscolare ai nerazzurri [VIDEO]. Gara tatticamente perfetta da parte della squadra allenata da Luciano Spalletti che, oltretutto, gioca a sorpresa la carta Joao Mario che finora era sembrato ai margini del progetto. Il portoghese debutta così nell'attuale campionato ed è autore di una gara ordinata con pochissime ...

Diretta Lazio-Inter in streaming e in televisione : visibile su Sky e su SkyGO : Questa sera alle ore 20:30 si disputera' il big match di Serie A, Lazio-Inter. Il posticipo andra' in scena allo Stadio Olimpico di Roma [VIDEO]. La squadra biancoceleste arriva alla gara odierna dopo aver vinto contro il Parma 2-0 allo Stadio Tardini. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Milan, gara terminata 1-0 con il gol di Mauro Icardi nel recupero. In base ai pronostici, la Lazio è leggermente favorita se non altro ...

Lazio-Inter - Spalletti : 'Dobbiamo essere l'anti-noi. De Vrij? Fuori per paura dei fischi' : ... questo il commento di Luciano Spalletti: "Noi dobbiamo essere l'anti-noi " ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport " A volte facciamo delle grandi partite come accaduto nel primo tempo, ...

Lazio-Inter - Inzaghi : 'I nerazzurri hanno meritato di vincere. Milinkovic-Savic sta tornando' : ... uno 0-3 meritato come detto anche dallo stesso Simone Inzaghi: "Alibi non ce ne sono, l'Inter è stata superiore e ha meritato di vincere " ha dichiarato l'allenatore biancoceleste a Sky Sport - ...

L’Inter corre di più e segna 3 gol alla Lazio : L’Inter corre di più e segna 3 gol alla Lazio – Che nel gioco del calcio chi corre di più ha migliori possibilità di vincere le partite è cosa risaputa. Ma L’Inter, stasera, sotto l’uragano, come diavolo ha fatto a essere presente in superiorità numerica in ogni angolo dell’Olimpico? Li ho contati, davanti a Handanovic erano nove o dieci, davanti a Strakosha erano nove o dieci. E i laziali quanti erano? Quattro o cinque davanti a ...

Lazio-Inter - Brozovic si ripete : mossa del coccodrillo anche all'Olimpico. VIDEO : ... che al Camp Nou si era messo dietro la barriera per evitare che la palla passasse sotto i suoi compagni di squadra per poi beffare il portiere, ha in poco tempo fatto il giro del mondo. Una mossa ...

Lazio-Inter - Spalletti : “Bene solo il primo tempo”. Inzaghi : “Loro superiori” : I nerazzurri tornano con la testa al campionato dopo il k.o. in Champions contro il Barcellona: “La squadra ieri mi ha mandato un importante segnale di reazione, di non voler accettare passivamente le situazioni avvenute nell’ultima partita e in quelle precedenti che non sono andate bene”, aveva spiega Spalletti. Proprio all’Olimpico contro la Lazio l’anno […] L'articolo Lazio-Inter, Spalletti: “Bene ...

Lazio-Inter 0-3 : gol di Icardi - doppietta - e Brozovic. Spalletti ora è secondo : L'Inter più bella della stagione chiude il cerchio all'Olimpico: lì dove la Champions era diventata realtà, arriva uno 0-3 che vale il secondo posto ma anche una certificata maturità che apre scenari ...

Serie A - Lazio-Inter 0-3 : il tabellino : LAZIO INTER 0-3 , 0-2, MARCATORI - Icardi, I, 28', Brozovic, I, 40' , Icardi, I, 70' LAZIO, 3-5-2, - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, dal 78' Radu,; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, dal 34' ...

L'Inter piega la Lazio 3-0 ed è seconda : Grandissima prova di forza delL'Inter di Luciano Spalletti in casa della Lazio di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, si sono imposti con un netto e secco 3-0 grazie alla doppietta di Mauro Icardi, al sesto centro in campionato, e al gol di Marcelo Brozovic, alla seconda perla in stagione. La partita è stata equilibrata per circa 20 minuti con L'Inter che ha poi preso in mano le redini del gioco, ha prodotto un buon calcio e vinto con merito. ...

Lazio-Inter : 0-3 pagelle e tabellino : Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.