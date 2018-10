L’agenzia spaziale del Regno Unito rende libero l’accesso a dati radar e immagini

Congresso Internazionale di Astronautica : L’agenzia spaziale Europea presente con uno stand : L’Agenzia Spaziale Europea, ESA, sarà presente al 69° Congresso Internazionale di Astronautica (IAC), che si terrà tra lunedì 1 ottobre e venerdì 5 ottobre 2018 presso il Centro Esposizioni e Conferenze di Brema. Il tema di quest’anno del Congresso è “Coinvolgere Tutti“. Durante il più grande Congresso Spaziale al mondo, l’ESA informerà la stampa, il pubblico generale, leader politici, capi di industria ed esponenti ...

Osservazione della Terra : L’agenzia spaziale Europea seleziona nuovi programmi : Le missioni satellitari all’avanguardia sono una prerogativa dell’Agenzia Spaziale Europea, che mira sempre più ad ampliare la comprensione scientifica del nostro pianeta. Tra i programmi di maggior rilievo nell’ambito dell’Osservazione della Terra, c’è l’Earth Explorer, ideato appositamente in risposta ai bisogni della comunità scientifica per cercare di comprendere diversi aspetti del sistema terrestre. Lo scopo di questo programma ...

Conto alla rovescia per la Notte della Ricerca : gli eventi organizzati dalL’agenzia spaziale Italiana : È iniziato il Conto alla rovescia per l’annuale appuntamento con La Notte della Ricerca che consente ai visitatori di conoscere da vicino le attività di diversi Enti di Ricerca ed Università tra i quali c’è anche l’Agenzia Spaziale Italiana. Gli enti coinvolti nel progetto ScienzaInsieme lavoreranno congiuntamente con l’obiettivo di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore scientifico e condivisione della conoscenza. Le attività ...

L’agenzia spaziale giapponese è in attesa di un segnale dai suoi robot da poco sganciati sull’asteroide Ryugu : La sonda Hayabusa-2 delL’agenzia spaziale giapponese JAXA ha sganciato due robot automatici (rover) per farli atterrare sull’asteroide Ryugu, intorno al quale viaggia nello Spazio profondo dallo scorso giugno. Saranno necessari uno o due giorni prima di avere una conferma sull’avvenuto The post L’agenzia spaziale giapponese è in attesa di un segnale dai suoi robot da poco sganciati sull’asteroide Ryugu appeared first on Il Post.

Scuola di Astronomia dell’ATA : al via la XV edizione alL’agenzia spaziale Europea di Frascati : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) propone anche quest’anno, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la sua prestigiosa Scuola di Astronomia: un infallibile mix di lezioni teoriche e attività pratiche per avvicinarsi alla conoscenza del nostro Universo e per imparare a osservarlo al telescopio. L’avvio della Scuola, articolata in corsi, è previsto martedì 16 ottobre presso la sede dell’Agenzia Spaziale ...