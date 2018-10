La vittoria di Bolsonaro in Brasile è l' effetto di un successo globale della destra

Dopo vittoria di Bolsonaro Salvini accelera su Cesare Battisti : Non vedo l'ora di portarlo in galera : Nel frattempo il procuratore generale brasiliano della Repubblica, Raquel Dodge, ha argomentato che la decisione di estradare Battisti non può che essere politica. L'Stf, ha detto, si è già ...

Elezioni Brasile - Bolsonaro verso vittoria?/ Risultati ballottaggio - diretta live : Haddad “rimonta possibile” : Elezioni Brasile, ballottaggio Bolsonaro-Haddad: diretta Risultati live, il candidato dell'estrema destra favorito dopo il 46% del primo turno ma la sinistra tenta la rimonta.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Bolsonaro verso la vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile : Chi è Jair Bolsonaro? E chi è Fernando Haddad? Il Brasile si ferma per eleggere il successore di Michel Temer. alle elezioni...

Aperti in Brasile i seggi per il ballottaggio delle presidenziali. Bolsonaro verso la vittoria : Il 29 settembre centinaia di migliaia di donne hanno manifestato contro di lui in decine di città brasiliane e del mondo, in un'iniziativa organizzata sui social con lo slogan #EleNao, lui no,. Il ...

Bolsonaro verso la vittoria. Lo slogan - già sentito - è "Brasile prima di tutto - Dio prima di tutto" : Appoggia anche la riduzione dell'età minima per la responsabilità penale, la pena di morte, "Non ho mai visto un morto tornare a commettere reati",, mentre in economia si definisce "liberale" ed è a ...

Perché una vittoria di Bolsonaro in Brasile non sarebbe una buona notizia per l'ambiente : Per Bolsonaro l'accordo firmato nella capitale francese nel 2015 fa parte di 'un complotto occidentale per creare stati separatisti amazzonici sostenuti dall'Onu, in cui il primo mondo sfrutterà gli ...

Bisogna prepararsi alla vittoria di Bolsonaro in Brasile : Da nostalgico dichiarato della dittatura militare, Bolsonaro è un outsider del sistema che negli ultimi anni ha retto il Brasile, travolto da scandali di corruzione politica e dalla peggiore crisi ...

Svastiche sulla pelle e insulti - in Brasile la vittoria di Bolsonaro sdogana la violenza : Numerose le segnalazioni provenienti da tutto il Paese, che il 28 ottobre tornerà al voto per il ballottaggio con Haddad: ucciso un maestro di danza simpatizzante di sinistra, a una donna del movimento Lgbt è stata incisa una svastica sulla schiena

Colombia : ministro Esteri - vittoria Bolsonaro in Brasile in linea con ascesa movimenti populisti nel mondo : Bogotà, 08 ott 18:31 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli estero Colombiano, Josep Borrell, ha attribuito oggi al vittoria del candidato delle destre Jair Bolsonaro al primo turno... , Mec,

Brasile : valanga di voti per Bolsonaro - sfiorata la vittoria diretta ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro, ex militare e candidato di estrema destra alla presidenza del Brasile, ha ottenuto una valanga di voti e si presentera' da grande favorito al ballottaggio del 28 ottobre. Grazie al voto elettronico, i risultati erano gia' noti circa tre ore dopo la chiusura dei seggi e c'è stato un momento, durante il conteggio, in cui Bolsonaro ha superato il 49% dei voti: la vittoria diretta sembrava a portata di mano. Poi, però, la percentuale ...

Il "Truce" Bolsonaro ipoteca la vittoria in Brasile : “Il 28, tutti al mare”, aveva detto Jair Bolsonaro ai giornalisti che lo aspettavano davanti al seggio in cui era andato a votare. Invece, il 28 ci sarà comunque un ballottaggio, tra lui e il candidato del Partito dei lavoratori (Pt) Fernando Haddad. Ma la vittoria al primo turno l’ha sfiorata davve

