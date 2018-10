La tracklist di Ego di Biondo | 10 canzoni dopo il singolo Vodka | al via l’instore tour

optimaitalia

(Di martedì 30 ottobre 2018) Ladi Ego diè ormai nota: il nuovo album del trapper romano verrà rilasciato il 2 novembre con Sony Music e conterrà 10, tra le quali i singolie Strip Club.Ladi Ego disi apre con Personal, seguita da Tokio Hotel e da FaceTime. La traccia numero 4 è l'ultimoin rotazione radiofonica,. Lo seguono Notredame e Hey Shawty, Tardi e Strip Club. Le ultime duedel disco sono Non sento il cuore e Le borse che ti ho regalato.Il 2 novembreintraprenderà anche l'instareper la presentazione del nuovo disco ai fan. L'artista sarà a disposizione in alcuni dei negozi di dischi più importanti d'Italia per firmare le copie del nuovo album ed incontrare i suoi sostenitori. Ego segue il successo dell'ep d'esordio Dejavu, debuttato ai vertici della classifica di vendita degli album più venduti della settimana ...