La tolleranza zero arriva in Parlamento | niente sconti di pena per gli ergastolani

Immigrazione : rapporto Gao - dipartimenti Sicurezza nazionale e Salute all'oscuro di politica 'tolleranza zero' : ...i responsabili hanno loro comunicato di non predisporre un aumento dei bambini separati dalle loro famiglie perché i funzionari della Sicurezza nazionale avevano affermato di non avere una politica ...

Migranti - Viminale : "Stop modello Riace"/ Ultime notizie - Matteo Salvini contro Lucano : "tolleranza zero" : Migranti, Viminale cancella modello Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 00:21:00 GMT)

La Chiesa indaga su se stessa : dal Papa tolleranza zero su pedofilia : Il prefetto dei vescovi Ouellet, in una lettera, attacca monsignor Viganò che aveva accusato il Pontefice di aver taciuto sugli abusi di Mc Carrick. Ouellet parla di montatura politica, bollando come false e blasfeme le accuse di Viganò -

Milano - magliette rosse in Duomo : sui social l'onda di "Intolleranza zero" : Oltre 20mila adesioni alla manifestazione di domenica contro il razzismo, antisemitismo e sessismo indetta dai Sentinelli, Anci e Aned.

Renzi : “Denuncio chiunque diffonda fake news contro di me. tolleranza zero” : "Sono circondato da centinaia di frasi false, offese, insulti, dichiarazioni che assomigliano più a fake news che alla realtà. Abbiamo deciso di iniziare a querelare e a citare in giudizio per risarcimenti civili. Oggi abbiamo iniziato questa attività e chi dice fake news sarà perseguito e spero anche condannato. Questa è una fase nuova", ha dichiarato questa mattina Matteo Renzi.Continua a leggere

Armato di coltello minaccia uomo in strada : bloccato da taser/ Milano - Salvini esulta ancora "tolleranza zero" : Armato di coltello minaccia uomo in strada: bloccato da taser. La notizia diffusa sui social grazie al ministro Matteo Salvini che esulta per il secondo caso a Milano.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:45:00 GMT)

"Intolleranza zero" : in Duomo la manifestazione di Anpi e dei Sentinelli : L'appuntamento è per il 30 settembre, nel giorno in cui il Pd chiama a raccolta contro il governo di Salvini e Di Maio: già migliaia le adesioni

Milano : tolleranza zero contro i rifiuti : La capitale economica è l’unica in Italia ad aver aderito alla dichiarazione “Advancing towards zero waste”, tradotto “Verso zero rifiuti”.

tolleranza zero contro i rifiuti : Milano lancia la sfida - unica in Italia nel "gruppo dei virtuosi" : Il Comune ha aderito al progetto di 23 città alleate nella lotta ai cambiamenti climatici: "Taglio del 15% dei rifiuti prodotti dai singoli cittadini entro il 2030"