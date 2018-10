La testuggine di Di Maio perde già pezzi

Di Maio e la testuggine - le critiche sui social : «Copiato da Wikipedia» : Un tweet ironico scatena le polemiche sul post del vicepremier che paragona le trippe pentastellate alla testuggine romana, che doveva rimanere compatta per superare gli assedi

Di Maio indica ai M5s di disporsi a testuggine : 'siamo sotto attacco' : 'Dobbiamo rimanere compatti, non possiamo permettere cedimenti': è l'appello ai parlamentari Cinquestelle, dopo le tensioni interne scatenate da pace fiscale, decreto sicurezza e, per ultimo, dalle ...

Di Maio : "Siamo sotto attacco - stiamo uniti come la testuggine romana per il futuro del M5s e dell'Italia" : Il capo politico del M5s, dopo le aspre critiche per la resa sulla Tap, lancia un appello su Facebook alla base del movimento.

M5s - Di Maio : “Vili attacchi contro di noi - restiamo compatti come una testuggine romana. Chi attacca M5s attacca l’Italia” : I dubbi dell’Europa (e non solo) sulla manovra, la manina che inserisce condoni e scudi nel decreto fiscale, il Tap che s’ha da fare senza tante storie. Luigi Di Maio calca l’elmetto e scende in trincea, anche se solo dal punto di vista verbale, per difendere l’operato del M5s in questi primi 5 mesi di governo. “Siamo sotto attacco, è vero, ma siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme ...

Di Maio : 'Noi sotto attacco - stiamo uniti come la testuggine romana' : Il vicepremier e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, spiega come il Movimento possa vincere la propria battaglia nonostante gli attacchi che arrivano da più parti. "Dobbiamo essere compatti. Molto ...

M5S sull'orlo di una crisi di nervi. Di Maio : "Compatti come testuggine romana - chi si sfila ne renderà conto" : "Siamo sotto attacco totale". Luigi Di Maio pubblica un post sul Blog delle Stelle per chiedere al Movimento di restare "molto compatti. Fusi insieme. come la testuggine romana". Il vice premier punta il dito contro "media, partiti, tecnocrati" che stanno attaccando i 5 Stelle.Vogliono dipingerci agli occhi degli italiani come gente che non rispetta le promesse e sminuendo, censurando o stravolgendo il senso di tutti i risultati raggiunti. ...

M5s - appello Di Maio : ora compatti come una testuggine romana : Il motivo è semplice: stiamo portando a casa la Manovra del Popolo che dimostrerà ai cittadini di tutta Italia e di tutta Europa che una nuova politica fatta non di tagli, ma di investimenti è ...