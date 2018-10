La Roma sbarca a Fiumicino con una nuova attività di promozione

Il Cinema d'autore sbarca in Hotel - il 26 ottobre la premiere di 'Tulips' al Church Palace di Roma : ... che diverranno luogo d'incontro per i propri ospiti e il pubblico attraverso proiezioni ed eventi esclusivi legati al mondo del Cinema. IL FILM - Il film 'Tulips', scritto da Peter Van Wijk e ...

Champions League : Cska Mosca sbarcato a Roma : Il Cska Mosca, che martedì sera affronterà la Roma nella terza gara di Champions League del gruppo G, è già nella Capitale. La formazione russa, che guida il girone con 6 punti, è sbarcata ieri all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea dell’Aeroflot. Folta la delegazione sbarcata, oltre 100 persone, compresi dei tifosi al seguito. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Champions League - il Cska Mosca è già sbarcato a Roma : Roma - Il Cska Mosca , che martedì sera affronterà la Roma nella terza gara di Champions League del gruppo G , è già nella Capitale. La formazione russa, che guida il girone con 6 punti, è sbarcata ...

Sbarca a Roma l'Armata dei senzatetto di Albanese e Celestini : Nel mondo fantastico di Giovanni Albanese ogni oggetto ha in se' una potenzialità infinità. Nell'affabulazione di Ascanio Celestini , poi, anche l'evento più irrilevante può diventare epos. Così dall'...

L'intimo di Victoria's Secret sbarca a Roma : ... incluse Body by Victoria, Very Sexy, Dream Angels, Bombshell, T-Shirt Bra e la linea sportiva del brand, Victoria Sport. Lo store sarà ospitato presso il centro commerciale Porta di Roma , e l'...

Il cinema iberoamericano sbarca a Roma con "Scoprir" : ... Colombia, Ecuador,Guatemala, Messico, Nicaragua, Perù, Portogallo e Uruguay, la mostra ha come scopo la promozione di una tra le cinematografie più dinamiche e audaci al mondo. Una scena ...

Amazon Prime Now sbarca a Roma e permette di fare la spesa con l’app in un’ora : Dopo l'esordio in Italia a Milano, il servizio Prime Now di Amazon arriva anche nella capitale e da oggi permette ai Clienti Prime di acquistare generi alimentari dai supermercati Pam Panorama utilizzando l'applicazione e di ricevere a casa la spesa entro una o due ore. L'articolo Amazon Prime Now sbarca a Roma e permette di fare la spesa con l’app in un’ora proviene da TuttoAndroid.

Ritrovati a Roma 16 eritrei sbarcati dalla Diciotti : Portati in questura per essere identificati, sono stati rilasciati in quanto richiedenti asilo. 74 secondo il Viminale si sono resi irreperibili dopo essere stati trasferiti nel centro 'Mondo migliore'...

Roma - 40 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti - perse le loro tracce. La Caritas li giustifica : Incredibile, 40 dei 144 immigrati della Diciotti sono fuggiti dai loro alloggi, la Caritas li giustifica I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, in una nota, sottolineano che ”si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello ...

Il primo Store della Juventus sbarca nella Capitale. E i Romani - Romanisti - protestano : ... non sarà Cristiano Ronaldo che è ancora un neofita e che sicuramente a Roma verrà più avanti, ma l'ex attaccante David Trezeguet presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo.