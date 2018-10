La rimonta del Grande Fratello Vip

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

Rugby – Guinness PRO14 : che rimonta delle Zebre - Bristol Bears battuti in rimonta con il risultato di 34-16 : Dopo l’iniziale svantaggio, le Zebre hanno ribaltato il risultato contro i Bristol Bears portando a casa la vittoria Le Zebre sono tornate in campo questa sera nel Guinness PRO14 dopo aver archiviato col succeso sui Bristol Bears la prima parte della coppa europea EPCR Challenge Cup.Ad una sola settimana dall’ultima gara casalinga, i bianconeri hanno ritrovato il pubblico del Lanfranchi per affrontare gli scozzesi della capitale, ...

NBA - i risultati della notte : Boston rimonta da -16 e vince - OKC ancora senza successi : Oklahoma City Thunder-Boston Celtics 95-101 Dopo il primo tempo della sfida tra Thunder e Celtics, i tifosi di OKC vedevano all'orizzonte la prima vittoria stagionale. Lo diceva il vantaggio sul ...

Torino - la reazione di Meite dopo la rimonta del Bologna [FOTO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato valida per la 9^ giornata del torneo di Serie A, si sono affrontate Torino e Bologna che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, recrimina il Torino che non è riuscito a mantenere il doppio vantaggio siglato prima con Iago Falque e poi Baselli, nella ripresa la rimonta con la rete di Santander e Calabresi. Altri due punti persi per la squadra di Walter Mazzarri che ha ...

Serie A - i risultati del 15 : rimonta Bologna - notte fonda per il Chievo - Lazio ok [FOTO] : 1/83 Francesca Soli/LaPresse ...

Serie B : il Brescia rimonta due gol al Cittadella - cade il Carpi : TORINO - Riparte la caccia al Pescara in Serie B , irraggiungibile in questa giornata di campionato, al netto del 3-1 rifilato allo Spezia all' Alberto Picco del capoluogo di provincia ligure. La ...

DIRETTA / Cittadella Brescia (risultato finale 2-2) streaming video Dazn : Pareggio in rimonta! : DIRETTA Cittadella Brescia, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Tombolato per l'ottava giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : rimonta clamorosa dell’Olanda - USA sconfitti 3-2! Orange in semifinale - Campionesse del Mondo eliminate : Arriva il ribaltone che in pochi si aspettavano ai Mondiali 2018 di Volley femminile: l’Olanda batte gli USA per 3-2 (30-32; 15-25; 25-22; 25-15; 15-9) dopo 128 minuti di autentica battaglia a Nagoya (Giappone) e si qualifica alle semifinali della rassegna iridata mentre le Campionesse del Mondo vengono clamorosamente eliminate dopo essere incappate nella seconda sconfitta consecutiva al tie-break (ieri si erano dovute arrendere contro la ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018 : più forti del sorteggio. Scampoli/Bertozzi rimonta da urlo con le brasiliane! : Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi stavolta si sono prese gioco del sorteggio che le aveva messe di fronte ad una delle coppie più forti del ranking. La coppia italiana ha vinto la sfida degli ottavi di finale contro le brasiliane Tamila/Aninha e domani giocherà i quarti del torneo a Cinque Cerchi sulla sabbia di Buenos Aires. Una rimonta incredibile, quella delle azzurre che avevano ceduto senza opporre troppa resistenza il primo set e poi si ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Più forti del sorteggio : Scampoli/Bertozzi rimonta da urlo con le brasiliane! : Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi stavolta si sono prese gioco del sorteggio che le aveva messe di fronte ad una delle coppie più forti del ranking. La coppia italiana ha vinto la sfida degli ottavi di finale contro le brasiliane Tamila/Aninha e domani giocherà i quarti di finale del torneo a Cinque Cerchi sulla sabbia di Buenos Aires. Una rimonta incredibile, quella delle azzurre che avevano ceduto senza opporre troppa resistenza il primo set e ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Marco De Tullio - che rimonta per il bronzo! Doppia delusione per Thomas Ceccon : Marco De Tulio concede il bis sul podio dopo l’argento dei 400 stile libero e regala una emozione forte ai tifosi azzurri con una rimonta da favola nei confronti del campione europeo, l’ungherese Kalmar che gli è valso il bronzo. Partito in sordina, il barese ha saputo dare il meglio di sè nel finale andandosi a prendere un bronzo che sembrava una sorta di miraggio fino a 200 metri dal traguardo quando De Tullio si trovava a circa 2 ...

ATP Shanghai – Impresa Cecchinato! Che rimonta contro Chung : il tennista azzurro trionfa al tie-break del 3° set : Marco Cecchinato ottiene un grande successo nei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro supera il next-gen coreano Chung al tie-break del terzo set Marco Cecchinato avanza agli ottavi dell’ATP di Shanghai e lo fa con ottenendo una vittoria importante e prestigiosa. Il tennista sicialiano, attualmente numero 21 del ranking mondiale maschile, conferma che quella che sta per concludersi è stata una stagione di grande ...

Basket - Eurolega femminile 2018-2019 : Venezia perde l’andata del preliminare a Riga - al Taliercio dovrà rimontare 11 punti : Non parte bene il tentativo della Reyer Venezia di conquistare l’Eurolega femminile passando dal tabellone preliminare. La formazione allenata da Andrea Liberalotto ha perduto per 67-56 l’incontro giocato contro il TTT Riga all’Olympic Sports Centre, valevole per l’andata del turno di qualificazione alla massima competizione europea. Fra tre giorni la Reyer dovrà rimontare questi undici punti al Taliercio; se non ce la ...