La realtà non si allinea alla manovra | l' Istat vede il pil fermo Nuovo richiamo della

Non complotti - ma solide realtà : Ieri l’Fbi ha arrestato un uomo per il caso dei dodici pacchi bomba spediti per colpire alcune figure che sono da anni il bersaglio preferito della destra nazionalista americana: George Soros, gli Obama, i Clinton, l’ex direttore della Cia John Brennan, l’ex vicepresidente Joe Biden, il senatore dem

Pd - Sala : “Renzi? La smetta col suo modo di esprimere la realtà. Congresso non c’entra con spread e va fatto subito” : “Leopolda? No, non ci sono andato. Renzi ha torto quando dice che dobbiamo pensare allo spread e non al Congresso del Pd. Non va bene dire che sia tutta colpa di Renzi, ma sarebbe meglio smetterla con il suo modo di esprimere la realtà“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino (Radio24) dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spiega: “Renzi ha tecnicamente ragione quando dice che con la personalizzazione abbiamo ...

In realtà la Uliveto non ha nascosto le due atlete nere della Nazionale : La polemica del giorno riguarda la pubblicità dell'acqua Uliveto, sponsor della Nazionale di Pallavolo, arrivata seconda ai Mondiali. Nello scatto scelto non appaiono Myriam Sylla e Paola Egonu, le due atlete di etnia africana presenti in squadra. Sono loro due quelle coperte dalla bottiglia che svetta a sinistra? In molti lo hanno dato per scontato, gridando al razzismo, e di certo l'esclusione è ...

Vaccini - Burioni : “Lo Stato non può barcollare tra scienza e realtà” : “Lo Stato non può barcollare tra scienza e superstizione. La scienza è una continua acquisizione e si corregge anche, ma la correggono gli scienziati, non il primo che scrive su Twitter o Facebook”. Lo ha detto l’immunologo e virologo Roberto Burioni, divulgatore scientifico dei Vaccini, interviStato da Matteo Renzi durante un talk alla stazione Leopolda9 in corso a Firenze. Prima dell’intervista, Matteo Renzi, ...

La percezione non è la realtà - le cose non vanno così male come sembra : La ricerca, effettuata in 38 paesi del mondo, è composta da una serie di domande, le cui risposte evidenziano come il divario tra la percezione delle persone e la realtà dei fatti sia davvero enorme. ...

Di Maio risponde all’Ue : “Non accettiamo ultimatum - Commissione lontana dalla realtà” : Secondo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, l'Italia "non può accettare ultimatum, quindi non lo considero un ultimatum", dice riferendosi alla lettera in cui la Commissione Ue critica aspramente la manovra: "Se lo è, è inaccettabile - aggiunge Di Maio -. Penso che la Commissione europea si sia allontanata dalla realtà delle cose".Continua a leggere

Stefano Sollima al Fatto.it : “Fenomeno migratorio usato dalla politica per propaganda. In realtà non è un problema” : Il fenomeno migratorio è usato troppo da ogni parte politica a fini propagandistici. È Stefano Sollima, il regista romano che il 18 ottobre 2018 porta nelle sale italiane Soldado, il seguito de Il Sicario, girato interamente in America e con una produzione hollywoodiana, a ricordare come gli sia riuscito “meno improbabile, ma non più facile” raccontare il dramma della frontiera Stati Uniti-Messico pensando a ciò che accade nel Mediterraneo. ...

Vasco Rossi - fake news sul concerto/ La data non esiste : ma il nuovo singolo con Gaetano Curreri è realtà : Vasco Rossi ha condiviso una immagine, avvertendo gli estimatori di una fake news. Ed infatti, il cantautore di Zocca secondo il web, avrebbe dovuto suonare a Bologna...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Di Maio : “Esuberi nei giornali del gruppo Espresso perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

Di Maio : “Giornali del gruppo Espresso muoiono perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

Grande Fratello Vip 3 : caos sulla marchesa D'Aragona - in realtà non sarebbe nobile : Ieri pomeriggio durante la puntata di Pomeriggio 5, andata come di consueto in onda su Canale 5, una presunta verità clamorosa ha scatenato una bufera in studio e subito dopo sui social: a quanto pare la marchesa D'Aragona non sarebbe chi dice di essere. A rivelare lo scandalo è stato Riccardo Signoretti direttamente nel salotto di Barbara D'Urso. Secondo il giornalista, Daniela e la signora Marina Ripa di Meana in passato avrebbero 'lavorato' ...

Cyberpunk 2077 : il gioco in prima persona non supporterà la realtà virtuale : La visuale in prima persone in Cyberpunk 2077 è un ottimo punto di partenza per coloro i quali sognavano di poter imbracciare controller di movimento i visore per la realtà virtuale e completare il titolo con la massima immersione.Ebbene, come riporta Gamingbolt, purtroppo così non sarà. "Attualmente non abbiamo piani al riguardo" dichiara brevemente su Twitter CD Projekt Red in risposta ad un utente che chiedeva informazioni al riguardo.La ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Vincenzo Nibali e una condizione non sfavillante. realtà o pretattica? E intanto Moscon scalpita… : Come sta davvero Vincenzo Nibali? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti gli appassionati di Ciclismo quando mancano pochi giorni ai Mondiali 2018, in programma domenica 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo Squalo si era dovuto operare alla decima vertebra toracica a fine luglio dopo la dolorosa caduta patita al Tour de France per colpa di un tifoso, è tornato subito in sella per partecipare alla Vuelta dove ha cercato ...

FERRARI PUROSANGUE : IL SUV DI MARANELLO É realtà/ Ma non chiamatelo Sport Utility Vehicle : FERRARI PUROSANGUE, il suv di MARANELLO è REALTÀ: l'amministratore delegato Louis Camilleri, ha annunciato l'arrivo del nuovo bolide, che però giungerà sul mercato non prima del 2022(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:16:00 GMT)