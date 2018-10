La pubblicità choc di Bar Refaeli | L' Iran è qui?

ilgiornale

(Di martedì 30 ottobre 2018) La super-modella israeliana Barfa ancora parlare di sé. Ma questa volta non per la sua bellezza, ma per una campagna pubblicitaria che ha scatenato una furiosa polemica in tutto lo Stato di Israele. Nei giorni scorso, la top-model classe 1985 è apparsa in prima pagina sul quotidiano Haaretz vestita con un velo integrale che lasciava vedere solo i suoi azzurrissimi occhi. Sotto la foto, una domanda: "L'?". Non solo, l'intero Paese si è visto riempire di cartelloni pubblicitari con la stessa immagine ed è apparso anche un video sui profili social della modella.La scelta del velo integrale islamico di Bare la domanda provocatoria sull'hanno ovviamente scatenato le polemiche. Perché quello che potevs apparire come un messaggio politico, in realtà si è scoperto essere una pura e semplice campagna pubblicitaria per la casa d'abbigliamento di cui è testimonial ...