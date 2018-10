La manovra da domani in Parlamento

La manovra 2019 in Parlamento domani : tutte le misure previste : La Manovra 2019 è chiusa e arriva domani in Parlamento, secondo quanto hanno affermato fonti di Palazzo Chigi di M5s e Lega. Il testo è chiuso – spiegano – ed è al vaglio della Ragioneria e del Mef, in attesa di atterrare nelle stanze del Parlamento domani, mercoledì 31 ottobre. Una Legge di bilancio 2019 suddivisa in 115 articoli e 10 sezioni , con tante misure previste per il Sud Italia (forse un modo per recuperare la debacle in ...

manovra in dirittura d'arrivo. Oggi il testo al vaglio del Mef - domani la parola alle Camere : Tra i 115 articoli mancano il Reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, che saranno varati attraverso appositi provvedimenti normativi -

manovra - entro domani testo alla Camere : 15.53 Il testo della Legge di Bilancio sarà inviato questa sera, o al massimo domani, in Parlamento. Si apprende da fonti di governo. Il reddito di cittadinanza e la quota 100per le pensioni verranno introdotti con "appositi provvedimenti normativi". Resta invariato l'articolo che dispone l'istituzione di due fondi da 9 miliardi per il reddito e di 6,7 miliardi (7 dal 2020) per le pensioni. Gli articoli del testo salgono a 115. L'ultima ...

##Conte a Mosca dopo 'niet' Ue alla manovra - domani da Putin : Mosca, 23 ott., askanews, - Cena in ambasciata con gli imprenditori per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e domani agenda fittissima a Mosca, partendo dalla deposizione di una corona di fiori ...

manovra - agenzie di rating pronte a declassare anche le banche. Vertice di maggioranza prima del Cdm di domani : 'L'outlook negativo sul rating a lungo termine di Intesa, UniCredit, Credem, Mediobanca e Bnl riflette la nostra analisi che le banche in questione subirebbero con ogni probabilità un downgrade ...

manovra - oggi e domani Moscovici a Roma : 6.52 Il commissario europeo agli Affari economici, Moscovici, sarà a Roma oggi e venerdì per una serie di incontri, mentre il confronto dell'Italia con l'Ue sulla Manovra entra nel vivo. oggi pomeriggio Moscovici incontrerà il ministro dell'Economia, Tria. Previsto anche un incontro con il governatore della Banca d'Italia, Visco. Poi visita di cortesia al Quirinale, dal presidente della Repubblica, Mattarella.

Luigi Di Maio su Pace Fiscale : "Al Colle un testo manipolato"/ Ultime notizie manovra : "Domani denuncio" : Luigi Di Maio su Pace Fiscale: "Al Colle un testo manipolato". Ultime notizie manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: "Domani denuncio"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:23:00 GMT)

Domani la manovra sarà inviata a Bruxelles. Conte : 'L'Ue vedrà che è credibile' : In serata summit a Palazzo Chigi in vista del Cdm che dovrà varare anche il decreto fiscale. Reddito di cittadinanza modulato per regioni -

manovra - alle 19 a P. Chigi riunione governo in vista Cdm domani : Roma, 14 ott., askanews, - È prevista per questa sera a Palazzo Chigi alle 19 una riunione di governo in vista del Consiglio dei ministri di domani, convocato alle 17 per discutere del decreto fiscale ...

manovra - Conte : 'Sulla pressione fiscale dobbiamo ancora lavorare'. Stasera riunione a Palazzo Chigi - domani il Cdm : Lunedì poi dovrebbe svolgersi un vertice per chiudere l'intesa politica prima della riunione del Consiglio dei ministri. Il governo dovrà esaminare le linee guida della legge di bilancio da inviare ...