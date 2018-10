La lezione della Merkel e il futuro di Forza Italia

A Milano la sfilata della nuova Fiat 500 Collezione [GALLERY] : Alla Rinascente di Milano, simbolo storico nella città della moda per eccellenza, l’evento di presentazione della nuova 500 Collezione, che riporta il marchio Fiat a essere protagonista nel mondo del fashion Si è svolto ieri sera alla Rinascente di Milano l’evento di presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale di casa Fiat ispirata alle nuances dell’autunno, che si è mostrata con nuovi e inaspettati ...

Lory Del Santo e la lezione di vita ai coinquilini della Casa : il pubblico spiazzato : Lory Del Santo rientra nella Casa e fa una lezione di vita ai suoi coinquilini: il pubblico sostiene la gieffina Lory Del Santo colpisce ancora al Grande Fratello Vip. La gieffina è tornata ufficialmente a far parte del gruppo, rientrando nella Casa. Per qualche giorno, ricordiamo, ha vissuto in un’altra zona, dove ha beneficiato di […] L'articolo Lory Del Santo e la lezione di vita ai coinquilini della Casa: il pubblico spiazzato ...

A lezione da Nabokov - antidoto contro la banalizzazione della lettura : "Agli artisti minori è lasciato l'abbellimento del luogo comune: essi non si prendono la briga di reinventare il mondo, ma si limitano a esprimere il meglio da un ordine di cose prestabilito". Invece ...

Donne perseguitate perché amarono i nazisti. Le scuse della Norvegia sono una lezione di civiltà : Chiedere scusa: al pari del ringraziare scusarsi è una pratica che dovrebbe essere alla base dell’educazione famigliare prima e di quella scolastica e sociale poi. Riconoscere di avere sbagliato significa ammettere che si è fallaci, sì, ma migliorabili. Questa pratica di relazione quotidiana umanizza e aumenta la reciproca empatia, abbassando il livello del conflitto e ristabilendo nella maggior parte dei casi l’equità. Ma il discorso diventa ...

Festa del Cinema di Roma - Bad Times at The El Royale di Drew Goddard inaugura il programma della Selezione Ufficiale : Al via la tredicesima edizione della Festa del Cinema, Antonio Monda: “Ottimo andamento per le prevendite: +8% di biglietti acquistati” Al via domani, giovedì 18 ottobre, la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino al 28 ottobre con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli, con Francesca Via, Direttore Generale. L’Auditorium Parco della Musica ...

"SOLO LE DONNE IGNORANTI FANNO FIGLI"/ E' l'ultima di Macron : la prossima sarà la selezione della specie : Il "Guardian" ha reso noto un recente discorso di Macron. Il campione della sinistra italiana auspica la selezione della specie: solo le DONNE IGNORANTI FANNO tanti figli. MONICA MONDO(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 06:08:00 GMT)DEFICIT/ Perché se Macron disobbedisce all'Europa nessuno dice niente?, di P. AnnoniSPILLO/ 2. Cosa succede in "Europa" se il reddito di cittadinanza lo propone Macron?, di N. Berti

La lezione della capotreno ai migranti senza biglietto : «Siete giovani e potete andare a lavorare» : La scenetta registrata da un passeggero e pubblicata su Facebook è stata ripresa anche dal ministro Salvini. Sulla tratta Cagliari-Iglesias c'è un gruppo di immigrati africani, fra di loro anche due ...

Perdere il potere - la lezione della Csu : ...che non ha mai digerito la politica dell'accoglienza di Merkel e rinfaccia sia a lui che a Seehofer di non essere riusciti se non già a sconfiggere Merkel almeno a sconfessare la sua politica. E ...

Influenza : la lezione della Spagnola 100 anni dopo : “Ne ha uccisi più la Spagnola che la guerra”, recita un vecchio proverbio del Nord Italia. Cento anni dopo, la pandemia Influenzale che nel 1918 contagiò un terzo della popolazione mondiale e fece 50 milioni di vittime ha ancora qualcosa da insegnare. A fare il punto, in occasione del centenario, è un nuovo studio sui fattori umani, virali e sociali che portarono alla peggiore epidemia d’Influenza mai registrata nella storia. ...

Jeremy Scott svela i primi capi della collezione Moschino x H&M : Oro, argento, nero, maculato, dettagli strong, ironia, tutti gli ingredienti del mondo Moschino ci sono. Non resta che farli nostri

La lezione della Toffa : "Nessuno può insegnare come vivere il dolore" : È stata sommersa di critiche per aver detto di essere riuscita a trasformare "il cancro in un dono" e che "se ci sono riuscita io, può sconfiggerlo chiunque". In molti stanno continuando ad attaccare duramente Nadia Toffa, ma c'è anche chi ha compreso il suo messaggio di "ottimismo". come Mariangela, mamma di due bimbi malati che ha scritto a Repubblica in sostegno della Toffa. "Il dono è cogliere in mezzo alla bufera qualcosa che ne dia un ...

Teano - crolla il tetto della palestra durante lezione : studenti sotto choc : A pochi giorni dall'inizio della scuola la cronaca porta l'attenzione sulla sicurezza negli edifici. ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d'Italia, è già stata contattata dagli studenti di una classe dell'Istituto Comprensivo ...

Church’s - ecco le scarpe della collezione Logo Churchs&Co : Il marchio di calzature inglese Church’s presenta la nuova collezione Logo Churchs&Co, per l’autunno inverno. I classici modelli allacciate e chelsea boots hanno impresso lo storico Logo del brand sotto la calzatura. Mentre una nuova suola che trae ispirazione da quella del modello Shanghai, è realizzata in gomma colorata e fresata a mano. Tutti i modelli della collezione Logo Churchs&Co sono realizzati con una classica ...