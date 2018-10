La Lega all' assalto in Campidoglio | La Raggi deve dimettersi

La Lega non ha preso benissimo il plauso di Di Maio al no alla Tav : "Un suicidio politico" : Sale lo scontro tra M5s e Lega sulla Tav. Il plauso del vicepremier Luigi Di Maio alla sindaca di Torino Chiara Appendino non è andato giù alla Lega. "Si tratta di un suicidio politico, di una vera e propria pazzia", si sfoga in Transatlantico uno dei 'big' del partito di via Bellerio. La premessa è che da parte del Movimento 5 stelle in realtà sono arrivate solo dichiarazioni. "Non ...

Contributi statali alle federazioni sportive : rivoluzione in arrivo! Il Governo M5S-Lega punta a ridurre i poteri del Coni : Aria di rivoluzione in arrivo per lo sport italiano. La Legge di Bilancio, che dovrà essere approvata da Camera e Senato, contiene all’interno una sezione dedicata allo sport che muterebbe completamente le modalità di assegnazione dei Contributi alle singole federazioni. Di fatto, e senza girarci attorno, l’attuale Governo di coalizione composto da M5S e Lega punta a diminuire drasticamente i poteri del Coni. Nel 2017 lo Stato ha ...

[Il retroscena] Tutte le altre Tav fermate dalla maggioranza Lega - Cinque Stelle. Ecco i lavori che verranno bloccati : ... così come la tempistica con la quale vi si è arrivati, fosse molto politica. All'indomani del via libera al gasdotto Tap maldigerito dai pentastellati, Luigi Di Maio e i suoi hanno voluto dare un ...

Come colLegare Mac alla TV senza fili : Sarebbe bello sapere Come collegare Mac alla TV senza fili, vero? In questo caso abbiamo deciso di realizzare una guida ad hoc in cui vi spieghiamo proprio Come poter guardare serie TV, video su YouTube leggi di più...

Appello di Silvio alla Lega : "Lasci 5S o alleanza a rischio" : "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che ...

Berlusconi : Lega molli M5s o a alleanze amministrative a rischio : Milano, 29 ott., askanews, - 'Non oso fare previsioni, ma ai nostri alleati della Lega, con i quali governiamo bene molti territori, dico: dateci una data entro la quale metterete fine a questa ...

Berlusconi : Lega molli M5s o a alleanze amministrative a rischio : Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante la presentazione del libro "Bettino Craxi - Uno sguardo sul mondo" al teatro Franco Parenti di Milano. "Ci saranno elezioni ...

Berlusconi : 'La Lega fermi questo governo - è un'alleanza contro natura' : "Alla Lega diciamo: 'questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime'. Quindi dico: 'Mettete un alt alla continuazione di questo governo'". Lo ha ...

Berlusconi : Lega fermi questo Governo - è alleanza contro natura : Milano, 29 ott., askanews, - Alla Lega 'diciamo di guardare la realtà: questo Governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a situazioni difficilissime. Mettete un alt alla ...

Cav a Lega - stop alleanza contro natura : Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro 'Bettino Craxi - Uno sguardo sul mondo' al teatro Franco Parenti di Milano. "Questo governo è un'alleanza illogica e innaturale", ...

Cav a Lega - stop alleanza contro natura : Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro 'Bettino Craxi - Uno sguardo sul mondo' al teatro Franco Parenti di Milano. "Questo governo è un'alleanza illogica e innaturale", ...

Berlusconi : 'Lega fermi questo governo - è alleanza contro natura' : "Alla Lega diciamo: 'questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime'. Quindi dico: 'Mettete un alt alla continuazione di questo governo'". Lo ha ...

Berlusconi : Lega fermi questo Governo - è alleanza contro natura : Milano, 29 ott. , askanews, - Alla Lega "diciamo di guardare la realtà: questo Governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a situazioni difficilissime. Mettete un alt alla ...

L'ONG Sea Shepherd alle Eolie per contrastare la pesca ilLegale : Conclusa Operazione Siso, recuperati 130 km di filo di plastica, distrutte 68 trappole illegali illegale, non documentata e non regolamentata, INN,: questa la pesca più infida e pericolosa dei nostri ...