La Juventus torna su DAZN | sabato alle 20 30 la sfida col Cagliari

Juventus - si torna in campo dopo due giorni di riposo : lavoro personalizzato per Chiellini e Bernardeschi : La Juventus è tornata in campo questa mattina dopo due giorni di riposo, con il gruppo Mario Mandzukic dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha ...

Juventus - indiscrezioni sulla nuova maglia 2019-2020 : niente strisce - torna il rosa! [GALLERY] : Circolano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus per la stagione 2019-2020: le foto mostrano l’assenza delle classiche strisce bianche e nere e il ritorno del colore rosa Dopo aver rivoluzionato il suo logo nei mesi scorsi, la Juventus, sempre attenta alle nuove logiche del mercato, sembra avere l’intenzione di cambiare anche il look della propria divisa. Stando alle foto che circolano sul web in queste ore, la nuova ...

Juventus - anticipazioni sulla nuova maglia : torna il rosa e via le strisce bianconere? : Secondo il sito Footy Headlines, dal quale sono tratte le foto, si dovrebbe procedere a una rivoluzione per la prima maglia della Juventus 2019/2020: via le strisce, rimarrà solo una divisione in due ...

Juventus - CR7 torna sull’addio al Real e sul caso di presunto stupro : “A Madrid ero diventato uno dei tanti. La verità verrà fuori” : Lo era già al momento del suo sbarco in Italia, ma adesso Cristiano Ronaldo si sta conquistando anche a suon di gol il ruolo di uomo copertina della Juventus. Il portoghese, in un’intervista rilasciata a France Football, si è espresso sul Pallone d’Oro: “So già, nel mio cuore, che sono uno dei migliori giocatori della storia. Certo che vorrei vincere questo sesto Pallone d’Oro, io lavoro per quello. Mentre lavoro ...

Diretta/ Empoli Juventus (risultato finale 1-2) info streaming video e tv : la Juventus torna alla vittoria : Diretta Empoli Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Castellani, valida per la decima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 19:48:00 GMT)

La Juventus saluta Marotta : 'Grazie a te siamo tornati ai vertici del calcio europeo' : Beppe Marotta non è più il DG della Juve , ora è ufficiale. E bianconeri l'hanno annunciato attraverso una bella lettera pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Grazie a te siamo tornati ai vertici ...

Paul Pogba 'torna alla Juventus - ecco la prova'. La foto che fa impazzire il calcio : ecco la prova del ritorno di Paul Pogba alla Juventus . In tempi social, basta una foto per scatenare il gossip di calciomercato: il francese del Manchester United, esploso in bianconero dal 2012 al ...

Juventus - Agnelli : "Calcio italiano unito per tornare al top. Alla Fifa quanta confusione..." : Il modello non cambierà, ci saranno sempre tre pilastri: servizi, ricavi e sport". Gli uomini scelti per guidare queste aree, come noto, sono Marco Re, Giorgio Ricci e Fabio Paratici. E' doveroso un ...

Champions League 2018/19 : ritorna la coppa con Manchester United-Juventus e Roma-Cska Mosca su Sky : Cristiano Ronaldo Torna in primo piano la Uefa Champions League 2018/19. Si gioca la terza giornata della fase a gironi, con Cristiano Ronaldo che si ripresenta nel suo ex stadio, l’Old Trafford, per il match tra la Juventus e il Manchester United. La Roma, invece, ospita all’Olimpico il Cska Mosca. Le due partite, insieme a tutte le altre, sono in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di martedì 23 ottobre 2018 La ...

Juventus - Bonucci : “Mi ha cercato il Manchester ma volevo tornare a casa” : Alla vigilia del match valido per il terzo turno della fase a gironi della Champions League, Manchester United-Juventus, il difensore della Juventus e della nazionale italiana Leonardo Bonucci concede ai tabloid britannici una gustosa rivelazione su quello che è successo quest’estate in sede di calciomercato. LE PAROLE DI Bonucci Il difensore di Viterbo, come riporta […] L'articolo Juventus, Bonucci: “Mi ha cercato il ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Manchester United Juventus : notizie live - orario e diretta tv. CR7 torna a Old Trafford : PROBABILI FORMAZIONI Manchester United Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che scendono in campo nella terza giornata di Champions League(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:50:00 GMT)

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Juventus - Bonucci torna capitano. E il Genoa ferma i bianconeri : Leonardo Bonucci capitano della Juventus è la prima sorpresa di Juve-Genoa. La Juventus ha deciso in mattinata di dare la fascia a Bonucci in una situazione molto particolare. Chiellini, il capitano, ...

