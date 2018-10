La guerra privata di Marie | giornalista senza paura

ilgiornale

(Di martedì 30 ottobre 2018) Los AngelesNel Samuel Goldwyn Theatre di Londra, durante la première europea di A Private War, lungometraggio che arriverà in Italia il 22 novembre e che descrive la vita e l'uccisione della storica inviata diamericana del Sunday TimesColvin, la protagonista Rosamund Pike ha tracciato un parallelismo tra il film e il recente omicidio deld'inchiesta Jamal Khashoggi. "Questo è il prezzo che alcune persone pagano, per aver consegnato al mondo la verità - ha commentato l'attrice, interprete della reporter statunitense - È spaventoso quello che è successo a Jamal Khashoggi, profondamente inquietante".Khashoggi, come la Colvin sei anni prima, ha pagato con la vita la sua urgenza di fare conoscere al mondo verità scomode. La Colvin venne uccisa nel febbraio 2012 dopo essere entrata in Siria illegalmente in sella ad una motocicletta da cross, per documentare la ...