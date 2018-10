La Germania rivaluta Draghi | “Ha salvato l’eurozona”

wired

(Di martedì 30 ottobre 2018) Il Presidente della Bce terminerà il suo mandato nel terzo trimestre del 2019 e lanon più così sicura che sia un bene: Marionon è più il nemico pubblico numero uno per i tedeschi. Non almeno per tutti quegli economisti e politici, normalmente conservatori, che per anni l’hanno descritto come l’amico dei paesi dell’Europa del Sud e dell’inflazione a scapito dei retti e piccoli risparmiatori tedeschi. Il pensiero, in certe cerchie rimane, vedasi l’ultima copertina della rivista Cicero con il Presidente della BCE ritratto come Dracula, ma è sempre più scalfito da importanti prese di posizione di autorevoli giornali liberali e normalmente vicini al governo. L’ultimo articolo, e forse il più chiaro al riguardo, è a firma di Thomas Straubhaar, professore d’economia dall’Università di Amburgo e si intitola: Senzalasarebbe più povera. Nel lungo testo ...