La Disney sulla t-shirt della vergogna | Auschwitzland? Ripugnante | indagheremo per

Disney - tutto quello che si sa sulla sua piattaforma di streaming : È un periodo di grandi sommovimenti questo per il mondo dell’intrattenimento: l’arrivo e il successo di soggetti come Netflix ha spinto i grandi studios di Hollywood a prendere provvedimenti. In particolare Disney si è lanciata nell’acquisizione di Fox e soprattutto sta mettendo a punto il lancio di una sua piattaforma di streaming dove riversare il suo vasto catalogo. In queste ore stanno emergendo sempre più dettagli sul ...