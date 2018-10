La Champions League a Torino e Roma per il Trophy Tour di Nissan

Champions League : CSKA Mosca-Roma - niente Rai - diretta tv su Sky : La Roma ha vinto l’ultima partita di Champions League [VIDEO]. I giallorossi si sono imposti per 3-0 sul CSKA Mosca davanti ai propri tifosi. A segno Edin Džeko, autore di una doppietta, e Cengiz Ünder. L’attaccante bosniaco, al suo quinto centro stagionale nella competizione europea, ha agganciato Lionel Messi in testa alla classifica marcatori di questa stagione. Raggiunge il primato anche la squadra allenata da Eusebio Di Francesco nel Gruppo ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna - Avellino e Venezia in campo per mantenere l’imbattibilità : Tre vittorie, zero sconfitte. Questo è il bilancio di Segafredo Virtus Bologna, Sidigas Avellino e Umana Reyer Venezia nella Basketball Champions League 2018-2019 fino ad oggi. Per due di queste tre formazioni, tuttavia, arrivano i primi impegni difficili: Avellino deve affrontare la trasferta di Murcia, Venezia è invece chiamata ad ospitare Tenerife. Più abbordabile il compito di Bologna, anche se il Medi Bayreuth non è da sottovalutare. ...

Champions League : CSKA Mosca-Roma - niente Rai - diretta tv su Sky : La Roma ha vinto l’ultima partita di Champions League. I giallorossi si sono imposti per 3-0 sul CSKA Mosca davanti ai propri tifosi. A segno Edin Džeko, autore di una doppietta, e Cengiz Ünder. L’attaccante bosniaco, al suo quinto centro stagionale nella competizione europea, ha agganciato Lionel Messi in testa alla classifica marcatori di questa stagione. Raggiunge il primato anche la squadra allenata da Eusebio Di Francesco nel Gruppo G. La ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : tutte le partite della Pro Recco in diretta tv su Sky Sport : Grande novità per la Pallanuoto italiana: la Pro Recco, squadra pluriscudettata e tra le più forti a livello internazionale, vedrà trasmesse tutte le proprie partite della Champions League 2018-2019 in diretta TV su Sky Sport, dalla Regular Season alla Final 8 in programma ad Hannover. Di pochi minuti fa l’annuncio: per la stagione regolare, saranno in tutto 13 i match in onda, di cui 11 in esclusiva, con Sky che sarà “Media Partner” della ...

Pallanuoto - su Sky Sport tutte le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2018-2019 : Su Sky Sport anche le due sfide con l'altra italiana impegnata in LEN Champions League, l'AN Brescia . Proprio la partita contro i bresciani, sarà la prima a essere trasmessa su Sky Sport Arena , ...

Pallanuoto Champions League - solo su Sky tutte le partite della PRO RECCO : La grande Pallanuoto torna su Sky Sport, con le partite della Pro RECCO nella LEN Champions League 2018/19, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che ha visto la squadra ligure arrivare seconda nella passata edizione, superata solo dai greci dell’Olympiakos, vittoriosi nella finale di Genova del 9 giugno scorso. Sky Sport trasmetterà tutte le partite di Champions League dei biancocelesti, dalla ...

Abbonamento SKY a 24 - 90€ con Champions League - Serie A ed Europa League inclusa : Nuova offerta di SKY che per 24,90€ al mese offre Sky tutta la Serie A, Champions League ed Europa League ma anche, Canali SKY, Documentari, Serie TV e molto altro Abbonamento SKY a soli 24,90€ con tutto il calcio incluso (Champions League, Serie A ed Europa League) SKY ormai ha il monopolio della TV a pagamento […]

Roma - El Shaarawy : 'Ripartiamo dal buono fatto in Champions League' : Di sicuro posso fare meglio da punto di vista realizzativo, però è un momento buono, a parte il passo falso contro la Spal -prosegue il giocatore ai microfoni di Sky Sport-. Sicuramente vincere aiuta ...

Champions League - Dzeko è il giocatore della settimana : L'attaccante della Roma premiato per la doppietta e l'assist contro il Cska Mosca, mentre Di María ha fatto il gol più bello

Tesoro Champions League : quanto hanno incassato i club dal 1992 al 2018 : Il Real Madrid arricchito da 778 milioni di euro di premi e diritti tv Uefa. Poi Bayern Monaco e Barcellona davanti alla Juventus. Milan, Roma e Inter nella Top20

Quote Champions League : passaggio turno Napoli ora a 1 - 65 : Il pareggio subìto in pieno recupero ha lasciato un pizzico di amarezza, ma l’1-1 in casa del Paris Saint Germain dà comunque ottime prospettive al Napoli nel girone C di Champions League. Gli azzurri, ora secondi a -1 dal Liverpool, fanno un ulteriore passo avanti nelle scommesse sulla qualificazione agli ottavi: partiti da 2,35 dopo i sorteggi, l’offerta, spiega Agipronews, era scesa a 1,85 dopo la vittoria sui Reds, mentre ...

Champions League - Napoli ancora “sfavorito” nelle quote per il passaggio del turno : Champions League, il Napoli è in piena corsa per il passaggio agli ottavi di finale, ma occhio al Psg che incalza Il pareggio subito in pieno recupero ha lasciato un pizzico di amarezza, ma l’1-1 in casa del Paris Saint Germain dà comunque ottime prospettive al Napoli nel girone C di Champions League. Gli azzurri, ora secondi a -1 dal Liverpool, fanno un ulteriore passo avanti nelle scommesse sulla qualificazione agli ottavi: partiti ...

Champions League - gli introiti : quanto hanno incassato le squadre nel 2017/2018 : L'Uefa ha comunicato la cifra incassata da ogni club per la partecipazione alla scorsa edizione della Champions league: si va dai 16 agli 88 milioni a seconda del piazzamento finale e non solo. ...