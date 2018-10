Kena Star Più | chiamate illimitate | 100 SMS e 50GB a 8 | 99€

Ecco Kena Star 5 : Minuti illimitati E 50GB In 4G A 5 Euro : Kena Mobile: arriva Kena Star 5 con Minuti illimitati e 50 giga in 4G a 5 Euro al mese. Passa a Kena Mobile da Iliad e da operatori virtuali Kena Star 5: nuova offerta da 5 Euro al mese Torna Kena Star 5: Minuti illimitati e 50GB a 5€ contro iliad e Virtuali Kena Mobile non […]

Ecco Kena Star Più : Minuti Illimitati - 100 SMS E 50 giga A 9 Euro : Kena Mobile: arriva Kena Star Più con Minuti Illimitati, 100 SMS e 50 giga a 9 Euro al mese. Passa a Kena Mobile da qualsiasi operatore o attiva una nuova SIM Kena Star Più: nuova offerta da 9 Euro al mese Kena Mobile: Kena Star 4G diventa Kena Star Più con 100 SMS inclusi. Ecco i […]

Kena Mobile rinnova le sue offerte : ecco le nuove Kena Star 5 e Kena Star Più : Kena Mobile rivede ancora il suo portfolio di offerte, probabilmente in vista del lancio del 4G per tutti i suoi clienti, e così rilancia, a gran richiesta, Kena Star 5 e aggiunge gli SMS a Kena Star, che diventa Kena Star Più. L'articolo Kena Mobile rinnova le sue offerte: ecco le nuove Kena Star 5 e Kena Star Più proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile apre le sue offerte in 4G - compresa Kena Star - a tutti i suoi clienti : Non è ancora stato lanciato ufficialmente, però il 4G di Kena Mobile è vicinissimo perché da oggi chiunque sia cliente dell'operatore può attivare un'offerta che prevede fin da subito la navigazione in 4G, anche se possiede una vecchia SIM senza il logo 4G. L'articolo Kena Mobile apre le sue offerte in 4G, compresa Kena Star, a tutti i suoi clienti proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile rimanda al 23 ottobre l’offerta Star 4G per i già clienti : Kena Mobile ha deciso di posticipare di una settimana la data di disponibilità per i suoi già clienti del piano Kena Star 4G. Ecco tutti i dettagli L'articolo Kena Mobile rimanda al 23 ottobre l’offerta Star 4G per i già clienti proviene da TuttoAndroid.

Kena Star e Kena Star 5 sbaragliano la concorrenza con 50GB e chiamate illimitate da 5€ : Kena Star e Kena Star 5 offrono entrambe chiamate illimitate e 50GB in 4G, nel primo caso la tariffa è attivabile da tutti, nel secondo dai clienti attualmente con iliad e altri operatori virtuali. Kena Mobile utilizza le reti Tim, in quanto MVNO dell’operatore blu, e la velocità di download del 4G è limitata a 30Mbps. Kena Star per tutti: Tim, Vodafone, Wind Tre ed MVNO Kena Star è dedicata ai clienti che attivano un nuovo numero o che ...

Kena Star 4G è attivabile da tutti i nuovi clienti anche nei punti vendita Kena Mobile : Kena Star 4G (minuti illimitati verso tutti e 50 GB di internet in 4G al costo di 8,99 euro) è attivabile da oggi in tutti i negozi Kena Mobile e Kena Point L'articolo Kena Star 4G è attivabile da tutti i nuovi clienti anche nei punti vendita Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Offerte Kena : Kena Star 4G è disponibile per tutti con 50 GB e minuti illimitati a 8 - 99 euro : Sicuramente Kena Mobile è tra gli operatori più attivi degli ultimi tempi, sta cambiando molte tariffe e lanciando nuove promozioni. L’ultima è Kena Star, che prima era disponibile solo come offerta operator attack per i leggi di più...

Kena Star 4G : la nuova offerta da 50 giga è attivabile anche dai vecchi clienti : Gli utenti che in questi giorni hanno visitato il sito ufficiale di Kena Mobile hanno sicuramente notato come la low cost di Tim abbia modificato la home page, con l'inserimento di numerose offerte. Da Kena Star 5, dedicata agli utenti Iliad e di altre MVNO italiane, esclusi quelli Ho.Mobile, a Kena Special 30, fino ad arrivare a Kena Star 4G (questa ultima attivabile da tutti gli utenti), sono tante le tariffe promosse. A proposito di Kena Star ...

