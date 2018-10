Kate Middleton s’ispira a Meghan Markle e incanta : sembra ringiovanita : Kate Middleton, 36 anni, è apparsa semplicemente splendida con un look casual, liberamente ispirato a Meghan Markle. La Duchessa di Cambridge ha raggiunto il marito William nell’Essex per partecipare al Royal Foundation’s Coach Core programme, un’iniziativa per incoraggiare attraverso lo sport le persone che non studiano né lavorano. Kate indossa un blazer del marchio canadese, Smythe, uno dei preferiti di sua cognata Meg, che ...

Kate Middleton - ecco che fine fanno i vestiti che non mette più : È la regina del riciclo, oltre che una duchessa in carne e ossa, ma vi siete mai chiesti che fine facciano i vestiti di Kate Middleton quando la duchessa di Cambridge non li usa più? Mistero svelato… Ma, prima di svelarvi tutto, vi facciamo stare un po’ sulle spine. È vero: Kate riusa moltissimo i suoi vestiti preferiti e, se da un lato viene molto apprezzata per questo, dall’altro lato, viene anche molto criticata per la stessa ragione. Come è ...

Kate Middleton : tiara di Diana e dono della Regina. Ma il look è un disastro : Kate Middleton e William hanno partecipato al banchetto di Stato tenutosi a Buckingham Palace in onore dei Reali d’Olanda, Willem-Alexander e Maxima. Mentre Harry e Meghan incantano le isole Fiji e incorrono in qualche pericolo, la Duchessa di Cambridge riconquista la sua posizione privilegiata a Palazzo. E per sottolineare il suo ruolo speciale ha indossato durante la cena di gala con le teste coronate una spilla molto particolare. Si ...

Meghan Markle incanta alle Fiji. Ma alla cena con i reali d’Olanda la più bella è Kate Middleton : Bagno di folla per il re Willem-Alexander e la regina Maxima d’Olanda in visita ufficiale a Londra. I sovrani dei Paesi Bassi sono stati accolti dalla regina Elisabetta II e da Carlo d’Inghilterra. Le due regine si sono scambiate un bacio simbolico come prevede il cerimoniale, mentre il re Willem-Alexander ha passato in rassegna le Horse Guards durante la parata con cui è stato accolto, seguito dal principe Carlo. Presente alla ...

Kate Middleton si riprende la scena. E a Buckingham Palace è una regina : Kate Middleton al ricevimento con i reali d'Olanda a Buckingham PalaceKate Middleton al ricevimento con i reali d'Olanda a Buckingham PalaceKate Middleton al ricevimento con i reali d'Olanda a Buckingham PalaceKate Middleton al ricevimento con i reali d'Olanda a Buckingham PalaceKate Middleton al ricevimento con i reali d'Olanda a Buckingham PalaceKate Middleton al ricevimento con i reali d'Olanda a Buckingham PalaceMentre Meghan Markle incinta ...

Kate Middleton : come e perché ha riconquistato la Regina Elisabetta : Mentre dall'altra parte del mondo la Duchessa di Sussex mostrava il suo pancino in un blu Fiji dress indossato alle isole Fiji , omaggio cromatico, , a Londra Kate Middleton c'entrava un colpo da ...

Kate Middleton è tornata subito in forma dopo il parto : ecco la sua dieta : Meghan Markle è incinta. È ufficiale: dopo William, anche Harry diventerà papà. Il parto è previsto in primavera e la curiosità su sesso e nome del nascituro è già alle stelle. Così come gli outfit della futura mamma, ora in Australia col marito. Ma l’attenzione sulla sua famosa cognata, Kate Middleton, è tutt’altro che scemata. tornata sulla scena pubblica dopo mesi di lontananza dai riflettori per prendersi cura del suo ...

Kate Middleton criticata da una star di Hollywood : “Le vere mamme non sono come te” : “Le vere mamme non sono come te”: Kate Middleton è finita nel mirino di Keira Knightley, nota star di Hollywood, che ha criticato l’immagine di maternità perfetta portata avanti dalla duchessa di Cambridge. A poche ore dalla nascita del terzogenito Louis, Kate ha deciso di mostrarsi al pubblico, lasciando tutti a bocca aperta. Capelli in piega, vestito rosso con colletto bianco, tacchi alti e sorriso smagliante: la duchessa è ...

James Middleton di nuovo zio - ritratto del fratello «dimenticato» di Kate e Pippa : James Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedalePippa Middleton è appena diventata mamma (di un maschio). E il primo a farle visita è stato il fratello e neo zio James, immortalato all’ingresso della ...

Pippa Middleton diventa mamma : la sorella di Kate ha dato alla luce un maschietto : E così, dopo la sorella Kate con il piccolo Louis (finita a tal proposito anche nel mirino di Keira Knightley che l’ha criticata), anche Pippa Middleton ha dato alla luce un bambino: la sorella della duchessa di Cambridge ha infatti partorito il suo primo figlio, avuto con il marito James Matthews. Sia la mamma che il piccolino stanno bene: il neonato è venuto al mondo il 15 ottobre alle due del mattino e pesa circa quattro chili ma non si ...

