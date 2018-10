tp24

: Kampah realizza a Parma “un’opera diversa dalle altre” - BeliceIt : Kampah realizza a Parma “un’opera diversa dalle altre” - Tp24it : Kampah realizza a Parma 'un'opera diversa dalle altre' -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Dirige in Australia, a Sydney, la sigla ufficiale delle Olimpiadi 'Sydney 2000', trasmessa in contemporanea in 52 nazioni del mondo. Ha diretto inoltre pubblicità e promo per la Sony, HBO, VOI. ...