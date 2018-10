Juventus shock | disposta la riesumazione del cadavere del dipendente Raffaello Bucci

‘Ndrangheta-Juventus - nuove intercettazioni shock di Report : “Agnelli chieda scusa” [VIDEO] : Prosegue l’inchiesta di Report sulla Juventus e su presunti sodali della ‘ndrangheta che gestivano la curva bianconera. Dopo la puntata di lunedì scorso con varie intercettazioni piccanti, questa sera altre rivelazioni nel programma di Rai Tre. “Non mi venire allo stadio a fare stare zitta la curva al derby e devo sentire i bovini cantare! Mi stanno sul c…”. I bovini sono i tifosi del Torino e la voce è ...

Dal bagarinaggio al suicidio di Bucci : l’inchiesta shock di Report che svela i retroscena dei rapporti Juventus-‘ndrangheta : Servizio shock di Report che mette a nudo segreti e retroscena sul tanto discusso rapporto fra la Juventus e la ‘ndrangheta: emergono verità sconcertanti Tutta l’Italia del pallone davanti alla tv, non di certo per uno scialbo Sampdoria-Sassuolo (senza nulla togliere al posticipo di Serie A), ma per seguire il tanto atteso servizio di Report sull’indagine Alto Piemonte e i rapporti tra Juventus e ‘ndrangheta. Il Reportage della ...

Juventus - Report shock : “Bucci suicida per pressioni della ‘ndrangheta” : Farà discutere la puntata di Report, andata in onda poco fa su Rai Tre, sui rapporti tra ‘Ndrangheta, tifosi e società Juventus. Il noto programma si è soffermato su Raffaello Bucci, l’ex ultras della Juventus morto il 7 luglio 2016 dopo essere caduto da un viadotto, si suicidò dopo essere stato malmenato per una questione di soldi legata al bagarinaggio dei biglietti. E’ la tesi discussa questa sera da Report. Secondo ...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta Report : aggiornamenti shock - l”accordo’ sugli striscioni contro Superga [VIDEO] : Questa sera su Report l’incredibile inchiesta sulla Juventus e le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. In basso un video di una intercettazione di febbraio 2014, qualche giorno prima del derby di Torino. Il security manager dei bianconeri Alessandro D’Angelo cerca di evitare lo sciopero degli ultras, e li aiuta a far entrare ...

Shock Juventus - paura Emre Can : “ha un nodulo alla tiroide” : “Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico”. Brutte notizie per la Juventus e per il calciatore Emre Can costretto quindi ad uno stop forzato. Troppo presto per arrivare a conclusioni, prima dovrà essere valuta la natura del nodulo ma sicuramente salterà le prossime due partite, sperando di risolvere ...

Shock Juventus - altre clamorose intercettazioni. Lapo Elkann tentava la scalata al club bianconero - incredibile telefonata tra due condannati [VIDEO] : 1/5 ...

Shock Juventus - le intercettazioni che tradiscono il club bianconero : coinvolti Agnelli e Bonucci [DETTAGLI] : E’ un momento difficilissimo per la Juventus, bene in campo ma qualche problema al di fuori, con il caos che riguarda Cristiano Ronaldo e nuove clamorose intercettazioni. Nel dettaglio arrivano nuove intercettazioni riportate da ‘Il Napolista’ relative all’inchiesta portata avanti dalle autorità in relazione ai rapporti tra la Juventus e clan della ‘Ndrangheta. Il 7 Luglio del 2016 alle ore 15:42, D’Angelo ...

Le notizie del giorno – Inchiesta shock sulla Juventus : Novità shock che riguardano la Juventus. Sigfrido Ranucci, corrispondente di Report ha rilasciato dichiarazioni clamorose ai microfoni di Marte Sport Live della sera: “la puntata sull’Inchiesta ‘Alto Piemonte’ farà un pò di rumore anche a livello internazionale, anche perchè non è coinvolto solo Marotta ma tutta la dirigenza della Juventus, è un vero e proprio mostro vedendo tutto il materiale, è qualcosa di impressionante. Uno dei mali ...

Inchiesta shock ‘Ndrangheta-Juventus - la bomba che sconvolge il calcio italiano : intercettazioni clamorose - coinvolti dirigenti e calciatori [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : 1/10 LaPresse/Claudio Furlan ...

Diego Armando Maradona Jr risponde ai tifosi della Juventus dopo i cori shock : “la loro è inferiorità culturale” : Diego Armando Maradona Jr ha affidato a Twitter il proprio pensiero dopo la gara tra il suo Napoli e la Juventus “Pazienza e tranquillità… siamo forti e lo abbiamo dimostrato!! I cori durante il match dimostrano la loro inferiorità culturale e su quello amici miei non ci si può far niente!” Questo il duro tweet di Diego Armando Maradona Jr, destinato ai tifosi della Juventus, rei d’aver intonato cori di ...

Shock Marotta : lascia la Juventus - il clamoroso annuncio! : Annuncio Shock in casa Juventus, lascia il dirigente Marotta, la comunicazione è arrivata direttamente dal diretto interessato al termine partita contro il Napoli, una decisione assolutamente a sorpresa e che ha sconvolto i tifosi bianconeri. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Shock Marotta: lascia la Juventus, il clamoroso annuncio! ...

Valencia-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Cancelo e Pjanic decisivi - Murillo shock : 1/7 Fabio Ferrari ...

Il presidente del Venezuela shock : “Ronaldo evade le tasse - ecco perchè ha lasciato la Spagna per la Juventus” : 1/9 ...