calcioweb.eu

: Oggi, dal punto di vista difensivo, la miglior partita di #Bonucci da quando è ritornato alla #Juventus. Due chiusu… - romeoagresti : Oggi, dal punto di vista difensivo, la miglior partita di #Bonucci da quando è ritornato alla #Juventus. Due chiusu… - GoalItalia : Dall'assemblea degli azionisti, #Agnelli ha fatto il punto anche sulla situazione finanziaria della Juventus, ormai… - CalcioWeb : #Juventus, il punto sugli infortunati -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Rientra Manduzkic, prossimo al recupero Khedira, lavoro personalizzato per Bernardeschi – rallentato da problemi muscolari: questo il quadro relativo aglidella, che oggi ha ripreso gli allenamenti al Training Center della Continassa. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla. Mario Mandzukic, assente nelle ultime partite per una distorsione alla caviglia sinistra, ha lavorato con la squadra; Khedira si è allenato parzialmente con i compagni; Bernardeschi, invece, ha seguito un programma differenziato a causa di un affaticamento al muscolo psoas. Lavoro personalizzato anche per Giorgio Chiellini, che in via precauzionale non ha giocato sabato per un fastidio al flessore destro: da domani riprenderà gradualmente con la squadra. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...