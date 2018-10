Juventus | Allegri ' Siamo all inizio ma le rivali sono Napoli e Inter'

Juventus - Allegri : 'Per migliorare dobbiamo vincere la Champions League - CR7 da Pallone d'oro' : Dodici vittorie e un pareggio nelle prime 13 partite stagionali, primo posto in classifica in campionato con 6 punti di vantaggio sulle seconde e punteggio pieno nel girone di Champions League. Inizio ...

Massimiliano Allegri intervenuto insieme a Perin, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Kean, Douglas Costa e Dybala, ad un evento organizzato dallo sponsor Adidas fissa gli obiettivi della Juve e punta in alto. "La squadra sta facendo bene –ha spiegato il tecnico di Livorno-. La storia della Juve parla chiaro: negli ultimi sette anni sette scudetti

Dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juventus è tornata al lavoro questa mattina alla Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all'Allianz Stadium. RIENTRA Mandzukic Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha

"Questi successi sono solo merito dei ragazzi che vanno in campo. Speriamo di toglierci diverse soddisfazioni. Siamo solo all'inizio della stagione, speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati". Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, dal palco dell'evento organizzato all'Adidas Store in corso Vittorio Emanuele II a Milano.

"Bravi a vincere una partita difficile, e complimenti all'Empoli, avversario capace di metterci in difficoltà". Così Massimiliano Allegri, nel consueto tweet del dopo partita. "La stanchezza, quando si fa sentire, va combattuta con la tecnica e la pazienza", aggiunge il tecnico della Juventus a proposito della vittoria in rimonta contro l'Empoli.

Juventus-Empoli - che spoiler Dybala : la foto insieme a Ronaldo svela gli schemi di Allegri : La gioia, la foto, lo spoiler. Il piccolo fuori programma che ha avuto come protagonista Paulo Dybala dopo Empoli-Juventus , 1-2, fa davvero sorridere. L'attaccante argentino, infatti, ha per errore ...

Empoli-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di "Sky Sport" al termine di Empoli-Juventus, Massimiliano Allegri, tecnico della squadra bianconera, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria ottenuta in rimonta sull'undici dei toscani: Il primo tempo è a causa della stanchezza? "Parliamo di una squadra che ha giocato tantissime partite. Abbiamo iniziato bene,

Juventus - Allegri : "Non belli - ma vincenti. CR7? Da far vedere ai bambini" : La Juventus non brilla e soffre più del previsto, ma alla fine riesce a vincere a Empoli con un Cristiano Ronaldo ancora una volta decisivo. Una vittoria che Massimiliano Allegri ha commentato così ...

Juventus - Allegri soddisfatto : Dybala - Ronaldo e l’infortunio di Chiellini : Successo sofferto della Juventus nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: “la squadra aveva iniziato bene, ma dopo i primi 10 minuti abbiamo allentato la velocità di passaggio e preso qualche contropiede di troppo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un piglio diverso, creato molto e meritato la vittoria. Complimenti all’Empoli per come ...

La Juventus trema - Allegri s’infuria… poi arriva il “marziano” Cristiano Ronaldo e distrugge l’Empoli : Cristiano Ronaldo si accende sul campo dell’Empoli rispondendo con una doppietta all’iniziale vantaggio di Ciccio Caputo La Juventus vince ad Empoli, ma non convince sino in fondo. In una gara alla vigilia “semplice” per i bianconeri, nella quale i tifosi si attendevano una pronta risposta dopo il pari col Genoa, la Juventus ha faticato oltre ogni previsione… poi però è arrivato il marziano. L’Empoli di ...

Massimiliano Allegri non vuole fermarsi, oggi riparte il campionato e dopo la vittoria a Old Trafford i bianoneri sono attesi da Empoli-Juventus anticipo delle ore 18 del sabato. "Veniamo da una bella vittoria con il Manchester ma anche dal pari di Genova in campionato. – dice il tecnico – Non possiamo permetterci di lasciare altri

Juventus - i convocati di Allegri per l'Empoli : c'è Spinazzola : TORINO - Sono 21 i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di campionato al Castellani contro l' Empoli , domani, ore 18,. Nella lista del tecnico dei bianconeri c'è Leonardo Spinazzola mentre ...

Juventus - ALLEGRI : "COL GENOA SIAMO STATI POLLI"/ "Emre Can? Forse si opera". E su Cristiano Ronaldo... : JUVENTUS, ALLEGRI: "Col GENOA SIAMO STATI polli": il tecnico bianconera analizza l'unico stop in Serie A. Le ultime notizie su Emre Can e Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Juventus - Allegri trova l imperfezione 'Pochi gol per quel che produciamo' : TORINO - Ripartirà da Cristiano Ronaldo, ancora una volta titolare, e dal pareggio con il Genoa , da lasciare alle spalle senza ripetere gli stessi errori, il cammino in campionato della Juventus di ...