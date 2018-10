Juventus alla ripresa dopo i due giorni di riposo | Mandzukic in gruppo

Juventus James Rodriguez : affare possibile - dalla Germania sono certi : Juventus James Rodriguez- La Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su James Rodriguez. Operazione che, come riferito dai colleghi tedeschi di “Sport Bild”, potrebbe entrare nel vivo già dalla prossima sessione di mercato invernale. La Juve resta vigilie, ma non va nascosto che, ora come ora, il trequartista colombiano non rappresenta una […] L'articolo Juventus James Rodriguez: affare possibile, dalla ...

Che fine ha fatto Darko Kovacevic? Per due anni alla Juventus : Darko Kovaceciv ha iniziato la carriera con il Proleter Zrenjanin, poi ha giocato con Stella Rossa, Sheffield Wednesday e Real Sociedad, passando poi nel 1999 alla Juventus per la cifra di 37 miliardi di lire. In bianconero partirà inizialmente come rincalzo dei più quotati Inzaghi e Del Piero, per poi trovare comunque abbastanza spazio nei suoi due anni bianconeri in cui metterà a segno 26 reti. In bianconero vince inoltre la classifica ...

Varriale - frecciatina alla Juventus : polemiche contro la Rai : Il giornalista di Rai Sport Enrico Varriale ha criticato la Juventus per il dubbio rigore concesso a Dybala contro l'Empoli

L’Uomo del Giorno : Edwin Van Der Sar - due anni alla Juventus : Edwin Van der Sar è nato a Voorhout il 29 ottobre 1970, è un dirigente sportivo ed ex calciatore olandese, di ruolo portiere, direttore generale dell’Ajax. Considerato uno dei più forti portieri della storia del calcio, è il secondo calciatore con il maggior numero di presenze nella nazionale olandese con 130 apparizioni. Vanta 665 minuti di imbattibilità internazionale con la sua nazionale e 1 311 minuti nella Premier League con la maglia ...

Dramma Leicester e commenti choc : 'Non poteva capitare alla Juventus?' : Tanti i messaggi di vicinanza alla squadra e alle famiglie delle potenziali vittime , non è ancora stata ufficializzata l'identità delle persone a bordo del velivolo, , il mondo dello sport si è ...

Diretta/ Empoli Juventus (risultato finale 1-2) info streaming video e tv : la Juventus torna alla vittoria : Diretta Empoli Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Castellani, valida per la decima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 19:48:00 GMT)

La Juventus alla festa dell'Adidas Store in corso Vittorio Emanuele : centro blindato : ... il 30 ottobre adidas porta il team bianconero a Milano, la città dei creator, un luogo dove il talento e l'estro prendono vita per sprigionarsi nelle diverse espressioni dello sport. Lo Store, ...

Sandro Mazzola e le frecciate alla Juventus : “Agnelli chieda scusa e si attenga alle sentenze” : Sandro Mazzola è tornato a parlare del caso Superga e delle parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli Sandro Mazzola, figlio di Valentino, morto nella tragedia aerea di Superga, è tornato a parlare del caso degli striscioni bianconeri in un derby di qualche anno fa. Mazzola discolpa Agnelli da ogni possibile responsabilità parlando a Tuttosport: “Guardate, sinceramente, io in cuor mio non ci credo che Agnelli sapesse del ...

Il calciomercato oggi – Ecco perchè è possibile il ritorno di Pogba alla Juventus : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dalla convincente vittoria in Champions League contro il Manchester United, un blitz molto importante che ha avvicinato la squadra di Massimiliano Allegri alla qualificazione ed al primo posto. Partita speciale per l’ex della partita, Pogba, il francese vicino al gol con un gran tiro da fuori e finito sul palo ed un episodio fa impazzire i tifosi, si profila un clamoroso ritorno in ...

Paul Pogba 'torna alla Juventus - ecco la prova'. La foto che fa impazzire il calcio : ecco la prova del ritorno di Paul Pogba alla Juventus . In tempi social, basta una foto per scatenare il gossip di calciomercato: il francese del Manchester United, esploso in bianconero dal 2012 al ...

Juventus - Agnelli : "Calcio italiano unito per tornare al top. Alla Fifa quanta confusione..." : Il modello non cambierà, ci saranno sempre tre pilastri: servizi, ricavi e sport". Gli uomini scelti per guidare queste aree, come noto, sono Marco Re, Giorgio Ricci e Fabio Paratici. E' doveroso un ...

Juventus - lavoro di scarico dopo Manchester alla Continassa : TORINO - La Juventus è rientrata oggi a Torino dopo la vittoriosa trasferta di Champions League in casa del Manchester United . Arrivata all'aeroporto di Caselle, la squadra ha subito raggiunto il ...

