Jamal Khashoggi | l’ultimo editoriale del giornalista ucciso in Turchia letto dai colleghi

Juve-Milan : appelli per non giocare la Supercoppa in Arabia Saudita dopo l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi : Credo che anche il mondo dello sport italiano non possa e non debba tirarsi indietro: va immediatamente bloccata la decisione di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. È ...

Cos’ha detto il principe saudita MbS dell’omicidio di Jamal Khashoggi : Mohammed bin Salman, il potente principe ereditario conosciuto anche come MbS e considerato l’uomo più potente dell’Arabia saudita, ha commentato per la prima volta l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuto nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia, il 2 The post Cos’ha detto il principe saudita MbS dell’omicidio di Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.

Sky News scrive che sono state trovate parti del corpo di Jamal Khashoggi : Sky News ha detto che sono state trovate parti del corpo di Jamal Khashoggi, il giornalista e dissidente saudita ucciso lo scorso 2 ottobre nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia. Sky News attribuisce l’informazione ad alcune sue fonti anonime, secondo le quali il The post Sky News scrive che sono state trovate parti del corpo di Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.

Chi era Jamal Khashoggi : ... mentre in un articolo per il 'WP' arrivato all'editore il giorno dopo la sua scomparsa si legge: "Il mondo arabo sta facendo i conti con una propria versione della cortina di ferro, imposta non da ...

Jamal Khashoggi - il caso del giornalista ucciso : ritrovata auto e agente saudita ripreso con i suoi abiti - : La Cnn ha diffuso un fermo immagine che mostra uno dei 15 componenti del commando uscire dal consolato indossando i vestiti del reporter. Intanto, è stato ritrovato un minivan con targa saudita: si ...

Jamal Khashoggi - Arabia Saudita : "È stato ucciso"/ Ultime notizie - "strangolato" : Erdogan - "Riveleremo tutto" : Jamal Khashoggi, Arabia Saudita: "È stato ucciso". Ultime notizie Ryad, il dissidente è stato "strangolato": premier Turchia Erdogan, "Riveleremo tutto"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Jamal Khashoggi - Riad : giornalista morto a seguito di una colluttazione : Dal Libano il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'ha invitata a prendere una decisione "coraggiosa" e porre fine alla guerra in Yemen, sostenendo che "l'immagine nel mondo dell'Arabia Saudita è al ...

'Il mondo arabo ha bisogno di libertà di stampa' : l'ultimo articolo di Jamal Khashoggi : Nel suo editoriale, Khashoggi parla di una 'cortina di ferro' nel mondo arabo, 'imposta non da agenti esterni ma da forze interne in lotta per il potere'. 'A causa dell'assenza di libertà di stampa, ...

Jamal Khashoggi - media turchi : “Il giornalista è stato torturato - decapitato e poi fatto a pezzi. Morto in 7 minuti” : Jamal Khashoggi, il giornalista saudita scomparso 13 giorni fa dopo l’ingresso nel consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato torturato, decapitato e poi fatto a pezzi. È questa la ricostruzione fatta fatta dal quotidiano filo-governativo turco Yeni Safak, che sostiene di essere in possesso di alcuni audio registrati all’interno del consolato saudita dove lo scorso 2 ottobre si sono perse le tracce dell’editorialista del ...

Jamal Khashoggi - media turchi : “Il giornalista è stato torturato - decapitato e poi fatto a pezzi mentre era ancora vivo” : Jamal Khashoggi, il giornalista saudita scomparso 13 giorni fa dopo l’ingresso nel consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato torturato, decapitato e poi fatto a pezzi mentre era ancora in vita. È questa la ricostruzione fatta fatta dal quotidiano filo-governativo turco Yeni Safak, che sostiene di essere in possesso di alcuni audio registrati all’interno del consolato saudita dove lo scorso 2 ottobre si sono perse le tracce ...

Jamal Khashoggi - prove Turchia “4 sospetti legati a MBS”/ Ultime notizie “torturato e decapitato in consolato” : Jamal Kashoggi ucciso da Riad? Ultime notizie, prove Turchia: "4 sospetti 007 legati a MBS". Accordo Usa-Arabia, ma NYT rilancia con media Istanbul: "torturato e decapitato"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:04:00 GMT)

Il caso di Jamal Khashoggi - il giornalista saudita scomparso. L'accusa : 'È stato ucciso' - : Il giornalista, 60enne e auto-esiliato negli Usa per timore di essere arrestato in seguito ad alcune critiche rivolte al principe Mohammed bin Salman, è sparito il 2 ottobre dopo essere entrato nel ...

Jamal Khashoggi - l’Arabia Saudita pronta a confermare l’omicidio «per errore» : Un interrogatorio finito male. È questa la versione che l’Arabia Saudita si starebbe preparando a confermare riguardo la scomparsa del giornalista e analista politico Saudita Jamal Khashoggi. Lo riferisce la Cnn, citando fonti private. La vicenda ha avuto inizio il 2 ottobre scorso quando Khashoggi, firma del Washington Post dove scriveva da quando si era trasferito nella città americana, nel 2017, dopo avere lasciato l’Arabia ...