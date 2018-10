Italia | maltempo; 7 morti | allerta per onde di piena

Maltempo - Italia sferzata dal vento : sale il bilancio delle vittime - sono dieci in tutto il Paese : sale a dieci il numero delle vittime per il Maltempo che ha investito l'Italia. Dopo i sette morti di lunedì 29 ottobre , uno in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a ...

Maltempo - sale il bilancio delle vittime : dieci in tutta Italia : sale a dieci il numero delle vittime per il Maltempo che ha investito l'Italia. Dopo i sette morti di lunedì 29 ottobre , uno in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a ...

Maltempo - sale il bilancio delle vittime : nove in tutta Italia : Esondazioni, forti piogge e raffiche di vento: chiuso l'areoporto di Genova e allerta arancione a Venezia. Scuole chiuse in molte città. Migliaia gli interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo - Italia in ginocchio : sette morti. La situazione a Trapani - Marsala e in Sicilia : sette morti, tra cui un vigile del fuoco volontario, un disperso e decine di feriti. E' il bilancio provvisorio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta lunedì sulla Penisola, creando ...

Maltempo - sette morti. Scuole chiuse in tutta Italia - da domani nuovo peggioramento : E' di sette vittime il bilancio dell'eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Nella notte ha perso la vita un vigile del fuoco volontario, schiacciato da un albero in provincia di Bolzano. Un disperso in Calabria e decine di persone ferite. Da domani nuovo peggioramento con una perturbazione atlantica.Continua a leggere

Furia maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. L'ultimo un pompiere travolto da un albero caduto : Il maltempo ha fatto sette morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'allerta meteo in Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio,...

Emergenza maltempo - l'Italia in ginocchio : sette morti e un disperso - Tra le vittime anche un vigile del fuoco : Più delle piogge, a far paura è stato il forte vento , con raffiche fino a 180 chilometri orari, che ha letteralmente sradicato gli alberi dal manto stradale con oltre 5mila interventi dei vigili del ...

Il maltempo flagella l'Italia - danni e vittime da nord a sud : Il maltempo, in queste ore, sta imperversando su tutta la nostra penisola, isole comprese, creando disagi da nord a Sud. Sono stati segnalati, purtroppo, anche alcuni decessi a causa del forte vento che in provincia di Frosinone ha divelto un albero che si è schiantato su un'auto causando la morte di due persone all'interno del mezzo. Dalla capitale fino a Milano, il vento ha abbattuto alberi che, cadendo, hanno danneggiato moltissime macchine ...

Maltempo - Italia in ginocchio : 6 morti - un disperso e decine di feriti. Il “Monsone” innescato dallo Scirocco flagella il Paese [LIVE] : L’Italia vive col fiato sospeso l’ondata di Maltempo particolarmente estremo di queste ore: il bilancio è pesantissimo, con 6 morti, un disperso e decine di feriti di cui alcuni in gravi condizioni. L’ultima vittima è un padovano di 49 anni, Sandro Pompolani, morto a Feltre mentre stava percorrendo un rettilineo costeggiato da platani quando una pianta sradicata dal vento è crollata sulla carreggiata schiacciando ...

Furia maltempo sull'Italia - 6 morti. Caos alberi. In Veneto 160mila senza luce : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse in Lazio, Campania, Veneto, ...

Italia : maltempo - sale bilancio vittime - 6 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo killer si abbatte sull'Italia : almeno 7 morti : Roma, 29 ott., askanews, - Un Maltempo killer sta flagellando l'Italia: venti fortissimi e temporali su tutto lo Stivale, isole comprese, hanno finora mietuto almeno 7 vittime. Due morti nel frusinate ...

Il maltempo flagella l'Italia - danni e vittime da nord a sud : Il maltempo, in queste ore, sta imperversando su tutta la nostra penisola, isole comprese, creando disagi da nord a Sud. Sono stati segnalati, purtroppo, anche alcuni decessi a causa del forte vento che in provincia di Frosinone ha divelto un albero che si è schiantato su un'auto causando la morte di due persone all'interno del mezzo. Dalla capitale fino a Milano, il vento ha abbattuto alberi che, cadendo, hanno danneggiato moltissime macchine ...

Furia maltempo sull'Italia : 6 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 6 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....