Italia | in forte aumento spesa per benzina e gasolio auto

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Gian Franco Kasper : “Per me l’Italia ha una candidatura forte. E Malagò…” : La candidatura congiunta Milano-Cortina assume sempre maggior forza: lo conferma anche il numero uno della FIS, l’elvetico Gian Franco Kasper, che a “Il Gazzettino” ha rilasciato un’intervista dove ha analizzato la situazione delle tre contendenti per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Lo svizzero ha così parlato della proposta del Bel Paese: “Difficile dare una favorita, vedremo a gennaio ...

Piazza Affari : in forte denaro Telecom Italia : Ottima performance per la compagnia telefonica , che scambia in rialzo del 2,53%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom più pronunciata ...

Salgono a 9 le vittime del maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Allerta Meteo - forte maltempo su quasi tutta l’Italia : strade chiuse e disagi al traffico - Anas fa il punto sulla viabilità : Domenica sera di violento maltempo su tutta l’Italia, con piogge e nubifragi che si stanno abbattendo da Nord a Sud. A causa del forte maltempo che sta interessando nelle ultime ore la Penisola, sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali. Le squadre, i tecnici e le sale operative Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della ...

Maltempo al Nord Italia - allarme nubifragi Disagi e pericoli per il forte vento : La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli. Limitazioni al traffico in Lombardia e Liguria. E nelle prossime ore la situazione non migliorerà.

Titoli di Stato - asta da 4 miliardi. Rendimenti in forte rialzo : per il Btp Italia 78 punti in più rispetto a luglio : Rendimenti in forte rialzo nell’asta con cui il Tesoro venerdì ha collocato Titoli per 4 miliardi di euro. Nell’asta di Ctz a 24 mesi sono stati assegnati 3 miliardi, il massimo in offerta, con un rendimento dell’1,626% in rialzo di 91 punti sull’asta del 25 settembre scorso. La domanda è stata pari a 5,47 miliardi. Nella seconda asta di Btp-Italia a 10 anni sono stati assegnati 996,1 milioni di euro (vicino al massimo di un miliardo) ma ...

Allerta Meteo - arriva il “Monsone Italiano” : piogge torrenziali - forte scirocco e caldo anomalo - scatta l’allarme alluvione [MAPPE] : 1/45 ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...