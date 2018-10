Italia-Cina | ambasciatore Ruiyu Li | crescita tecnologica rende cruciale rafforzamento

Ginnastica : USA - Russia - Cina qualificate alle Olimpiadi 2020. Ora nove posti in palio - chi li conquisterà? Italia all’assalto : USA, Russia e Cina sono le prime qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questo il responso dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, la gara a squadre ha espresso i propri verdetti all’Aspire Dome di Doha (Qatar) e come da pronostico le tre corazzate hanno staccato il pass anche se la Finale del team event è stata decisamente avvincente e con uno svolgimento meno scontato rispetto al previsto. Gli Stati Uniti hanno dominato infliggendo ...

IULM e La Scuola de La Cucina Italiana : arriva il master in Nutrizione e Cucina : L’Università IULM insieme alle neo-nata IULM Food Academy e La Scuola de La Cucina Italiana lanciano la 1a edizione a Milano dell’Executive master in Nutrizione e Cucina, un percorso formativo innovativo che coniuga la Scienza dell’Alimentazione con le più innovative tecniche di preparazione degli alimenti, sotto la direzione del prof. Nicola Sorrentino. Il master, le cui preiscrizioni sono aperte fino al 7 gennaio 2019 e la cui partenza è ...

Chef Kumalé lascia La prova del cuoco - «prima gli Italiani anche in cucina» : dura replica dalla Rai : Lo slogan ' Prima gli italiani ' anche in cucina? La provocazione la lancia Vittorio Castellani , alias Chef Kumalé , che ieri sera in un post su Facebook ha annunciato di aver interrotto la sua ...

La Prova del Cuoco - anche Chef Kumalé dice addio alla trasmissione : “Anche in cucina ormai vince lo slogan ‘Solo gli Italiani'” : Un altro Chef dice addio a La Prova del Cuoco. anche Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé, ha annunciato di voler lasciare la trasmissione di Rai 1 ora condotta da Elisa Isoardi, compagna del ministro dell’Interno e vicepremier Mattero Salvini, perché a suo dire porta anche in cucina lo slogan “Prima gli italiani“, dando vita a restrizioni culinarie. “L’idea di andare in televisione per raccontare ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : Xenia sta male e si avvicina a Michael : Tutto è pronto per una delle trame più appassionanti della quattordicesima stagione di Tempesta d’amore! Tra pochissimo nelle puntate italiane inizierà infatti un complesso intreccio che coinvolgerà tre personaggi centrali della soap, trascinandoli in un drammatico triangolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Xenia contro Michael e ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia pronta per le qualifiche! Lara Mori trascina le azzurre - sabato da brividi : L’Italia è pronta per fare il proprio debutto ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, l’appuntamento è per sabato 27 ottobre (ore 19.00) all’Aspire Dome di Doha. La nostra Nazionale sarà impegnata nell’infinito turno di qualificazione, inserita nella sesta suddivisione delle undici in programma: saremo noi a chiudere la prima giornata, poi tutto è rinviato alla domenica dove conosceremo il quadro completo delle varie ...

Roma - Convegno sulla cooperazione digitale Cina-Italia : Entrambe le parti promuovono e danno il loro contributo all'innovazione tecnico-scientifica e all'economia digitale. In futuro, la cooperazione bilaterale in questi campi offrirà ottime prospettive e ...

Liliana Segre attacca : 'Italia di oggi sempre più vicina a quella indifferente e fascista' : La senatrice a vita Liliana Segre ha vissuto da testimone diretta gli orrori del nazifascismo. Nelle ultime ore ha rilasciato parole piuttosto dure nei confronti del momento che si vive in Italia, sottolineando come ci si confronti con un odio crescente e non temendo di pronunciare parole che faranno discutere. [VIDEO] Secondo me - ha detto - dobbiamo lavorare contro la fascistizzazione del senso comune che sta appena appena un gradino sopra ...

Medicina personalizzata : Italia all’avanguardia nel mondo - in arrivo la “Carta d’Identità Terapeutica del Paziente” : Creare una “Carta d’Identità Terapeutica del Paziente” con le informazioni relative al metabolismo dei farmaci di una specifica persona che sta combattendo contro il cancro. Uno strumento facilmente consultabile nel quale siano indicati tutti i farmaci che assume il malato, per evitare così interazioni pericolose fra i diversi principi attivi e gli integratori. In questo modo sarà possibile facilitare il lavoro del personale medico-sanitario, ...