Rari delfini bianchi avvIstati vicino al ponte più grande del mondo - : Cinque Rari delfini bianchi sono stati avvistati nei pressi del ponte che collega Hong Kong a Zhuhai e Macao. Si tratta del ponte più grande del mondo - 55 chilometri di lunghezza - recentemente inaugurato dal premier cinese Xi Jinping dopo quasi dieci anni di lavori. La sua realizzazione ha però provocato allarme tra gli animalisti. Negli ...

Il più grosso ragno europeo avvIstato nelle campagne toscane : L'esemplare di macrothele calpeiana trovato nelle campagne tra Venturina e Suvereto, in provincia di Livorno. Il morso di questo tipo di ragni può provocare dolore visto che l'animale è grosso ma non è velenoso.Continua a leggere

Marco Della Noce è uscito dalla depressione/ “Il successo più grande? “Aver riacquIstato l’affetto dei figli : Marco Della Noce è uscito dalla depressione e racconta la sua rinascita in un'intervista speciale: "ho smesso di dormire dentro una macchina, ho di nuovo voglia di vivere"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:35:00 GMT)

Asia Argento crolla. IntervIstata a Verissimo : “Non ho più la forza di combattere”. Leggi le sue parole : “A volte i giorni sembrano interminabili. Non riesco a dormire. La notte mi sento molto sola, mi manca il mio L'articolo Asia Argento crolla. Intervistata a Verissimo: “Non ho più la forza di combattere”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Goblin - ecco il corpo celeste più distante mai avvIstato nel Sistema Solare : Ha il nome di un antagonista e nemesi dell’Uomo Ragno ed è quasi un pianeta. La cui scoperta stupisce perché è il corpo celeste più distante mai avvistato nel Sistema Solare. Si chiama 2015 TG387, ma è stato soprannominato Goblin: ha circa 300 chilometri di diametro e impiega 40.000 anni per compiere la sua orbita intorno al Sole. È stato trovato per caso, mentre si dava la caccia all’inafferrabile Pianeta X. L’annuncio della scoperta, ...

Istat : sale il reddito - ma non i consumi. Gli Italiani risparmiano di più : MILANO - Nel secondo trimestre dell'anno, nei mesi tra aprile e giugno, il reddito disponibile delle famiglie italiane è aumentato dell'1,3% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono ...

Aperture domenicali - Istat : “Il 61% dei lavoratori è donna. E ci sono più precari rispetto alla media degli altri giorni” : A lavorare la domenica nel settore del commercio “sono soprattutto le donne“, che rappresentano il 61,1% dei lavoratori domenicali rispetto a una quota media sul totale degli occupati del 47,8%. E’ quello che è emerso dall’audizione dell’Istat alla commissione Attività Produttive della Camera sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. I lavoratori domenicali sono relativamente più giovani (il 42,9% ha ...

Istat : pil 2017 più buono - +1 - 6% - - ma rapporto deficit/pil più alto e l'evasione oltre 36 miliardi : E' in questo scenario che si muovono i conti del governo, alle prese anche con la conferma sui dati dell'evasione dell'iva. Siamo al primo posto in Europa. Lo stato perde quasi 36 miliardi -

Fortnite ha conquIstato il mondo - ma non è il più grande gioco su YouTube quest'anno : Stando a quanto riportato da The Verge, quest'anno sembra che Fortnite abbia conquistato il mondo: sembra che ogni teenager lo stia giocando, è protagonista di grandi eventi sportivi e famose celebrità scendono sull'isola di tanto in tanto. Quando si tratta di contenuti video, alcune delle clip di gioco più diffuse e ampiamente discusse tendono ad essere rappresentazioni di momenti di Fortnite. Ma non lasciatevi ingannare, Fortnite non è ...

Istat : la classifica delle città e delle regioni più care d'Italia. Bolzano al primo posto : ...26 2,8 Mobili, articoli e servizi per la casa 3,96 4,29 0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 1,47 1,59 0,1 Trasporti 146,40 222,64 4,2 Comunicazioni -18,34 -24,21 -2,4 Ricreazione, spettacoli e ...

Lavoro - Istat : “Nel secondo trimestre occupati oltre il livello pre crisi. Ma sono di più quelli a termine e part time” : Nel secondo trimestre del 2018, come emerso a fine maggio, il numero di italiani che hanno un Lavoro ha superato il livello precedente alla crisi del 2008. Mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 10,7%, in flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,3 punti su base annua, toccando il livello più basso da sei anni. Lo rileva l’Istat, aggiungendo che allo stesso livello di occupati del 2008 corrisponde una ...

La popolazione italiana è sempre più anziana e i giovani si sposano sempre meno : la fotografia dell’Istat : La popolazione residente in Italia sta invecchiando sempre di più e l'età media ha raggiunto ormai i 45,2 anni mentre solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1 per cento è tra i 15 e i 64 anni e il 22,6 per cento ha invece 65 anni e più. Tra gli individui di 15-64 anni diminuiscono in maniera sensibile le persone coniugate (3 milioni e 843 mila in meno) a vantaggio di celibi e nubili (più 3 milioni e 90 mila)Continua a leggere

Istat : in calo i matrimoni - più celibi e divorziati : Forte calo dei coniugati e aumento dei divorzi. Lo rileva l'Istat nel report sulla popolazione. La diminuzione e la posticipazione della nuzialità, in atto da oltre quaranta anni - spiega Istat - ha ...

Istat - Italia sempre più vecchia : aumentano gli ottantenni - diminuiscono giovani e bambini : Alla data della sua morte era la decana d'Italia e d'Europa ed era la seconda persona vivente più longeva verificata al mondo. Ad oggi la piu' anziana d'Italia ha superato i 115 anni e vive in Puglia.