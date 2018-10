Pil - l'allarme dell'Istat : "Crescita stagnante". E lo spread torna a salire : In attesa che i provvedimenti previsti dalla manovra economica diventino effettivi, l'Italia resta nel pantano. Lo certificano i dati Istat, secondo cui nel terzo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo (corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, con un tasso tendenziale di crescita pari allo 0,8% e una variazione acquisita per il 2018 pari a +1,0%."La dinamica ...

Istat : sommerso e illegale valgono 210 miliardi - pari a 12 - 4% del pil : La cosiddetta 'economia non osservata' comprende tra l'altro la produzione ed il traffico di droga, la prostituzione ed il contrabbando di tabacco -

Le solite mezze verità di Repubblica : l'evasione in Italia pari al 12 - 4% del PIL - fonte Istat - - VERO. E la Germania? Non lontana - ca. il ... : Dunque, sapete quanto è l'economia sommersa oltre Gottardo? Il 10.8 %, circa, valore molto prossimo a quello Italiano, diciamo certamente non lontano , ad un anno fa, la stima può essere variata ...

Pil - Istat : la crescita economica sarà ancora contenuta : Roma, 5 ott., askanews, - crescita economica dell'Italia ancora 'contenuta'. E' quanto prevede l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. L'attuale fase ciclica dell'economia italiana 'rimane caratterizzata dal rallentamento della produzione industriale accompagnato tuttavia da un recupero delle esportazioni'. Segnali 'positivi' provengono dal mercato del lavoro ...

Pil - Istat : fase discendente - prosegue crescita contenuta : Lo sottolinea l'Istat nella nota mensile di settembre sull'andamento dell'economia italiana pubblicata oggi.

Istat : confermate le stime - Pil +0 - 2% nel secondo trimestre e +1 - 2% sull'anno scorso : I dati dell'Istat confermano le stime sul Pil: nel secondo trimestre del 2018 il Prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% nei confronti del secondo ...

Istat : pil 2017 più buono - +1 - 6% - - ma rapporto deficit/pil più alto e l'evasione oltre 36 miliardi : E' in questo scenario che si muovono i conti del governo, alle prese anche con la conferma sui dati dell'evasione dell'iva. Siamo al primo posto in Europa. Lo stato perde quasi 36 miliardi -