iPad Pro 2018 | il tablet bezel-less ispirato ad iPhone X

I nuovi MacBook Air e iPad Pro : Sono stati presentati da Apple nel corso di un evento speciale a New York: le cose da sapere The post I nuovi MacBook Air e iPad Pro appeared first on Il Post.

Già ufficiali i nuovi iPad Pro 2018 : scheda tecnica - uscita e prezzo definitivo : Si è appena conclusa la presentazione a New York dei nuovi iPad Pro 2018, attesi ormai da tantissimo tempo e che finalmente potranno arricchire il mercato tablet con tantissime novità che vi andremo ad elencare a breve, come avrete percepito dalla diretta dell'evento. Innanzitutto Apple ha deciso di cambiare anche il design di questi nuovi iPad Pro 2018, una novità che sembrava dovesse arrivare già un anno fa, ma che poi non è andata a buon fine ...

Ecco i nuovi iPad Pro 2018 - tutto schermo con Face ID e senza notch - : Prima di presentarli Apple ha parlato di iPad come del notebook più venduto al mondo. I nuovi modelli cambiano completamente il design al tablet top della Mela: tutto schermo e senza notch. Propone ...

Come seguire la presentazione degli iPad Pro 2018 ed iPad Mini in diretta streaming : orario e link : Apple, a distanza di poco più di un mese dal suo keynote di settembre, ha ben pensato di realizzare un nuovo evento di grande caratura in cui saranno presentati i nuovi iPad Pro 2018 e con molta probabilità ci sarà spazio anche per la nuova linea di iPad Mini. Sarà ovviamente possibile seguire la diretta streaming di questo nuovo evento Apple che si terrà a New York quest’oggi 30 ottobre alle 14:30 ora italiana. Mancano quindi ormai ...

iPad Pro 2018 : un’icona ne anticipa il design : A poche ore dalla presentazione ufficiale dei nuovi modelli di iPad Pro 2018, ecco spuntare un’icona presa da una beta di iOS 12 che ne anticipa il design finale. A darne notizia come al solito leggi di più...

Cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi iPad Pro e MacBook Air : Apple ha fissato un nuovo evento il 30 ottobre. Come al solito, le indiscrezioni hanno svelato molto di quello che arriverà. Anche potrebbero non mancare alcune sorprese: alcuni dispositivi, infatti, ...

Apple - pronto un iPad a tutto schermo. E arrivano anche i nuovi Mac : All'evento del 30 ottobre le novità di prodotto dopo il tradizionale settembre degli iPhone. Il tablet Pro guadagna il riconoscimento del viso e una connettività avanzata e avrà la superficie anteriore tutta display. Ma c'è spazio anche per il desktop e i portatili

iPad Pro - Macbook Air 2018 e le altre novità Apple in arrivo il 30 ottobre : Apple presenterà la nuova linea di iPad il prossimo 30 ottobre, in un evento autunnale dedicato completamente a tablet e computer. Messi da parte i nuovi iPhone e Apple Watch, la Mela ha intenzione di svelare la sua nuova gamma di hardware giusto in tempo per uscire nei negozi prima degli acquisti di Natale. Tim Cook dovrebbe svelare i nuovi iPad Pro, l’ultimo aggiornamento del Macbook Air e, magari, l’attesissimo Mac Mini. Lo slogan ...

Perché il nuovo iPad Pro sarà un passo avanti anche per l'iPhone : ... si tratta finalmente di uno standard universale: con pochissime eccezione ce l'hanno tutti gli ultimi telefoni; manca solo l'iPhone, e sarebbe certamente una spinta potente Perché il mondo si decisa ...

Apple : nuovo evento il 30 ottobre - iPad Pro e non solo : Che ci fosse altro in serbo per noi era già chiaro da tempo, e che il mondo del web sia morbosamente legato alle novità del mondo della mela morsicata pure: tanti sono stati gli indizi trovati negli ...

Emiliano Ponzi insegna come usare iPad Pro e Apple Pencil per disegnare : La cosa più paurosa del mondo. Può uscire un capolavoro o qualcosa di terribile. Ma i due elementi che mi accompagnano nel superare questo scoglio iniziale sono l'idea e il design - spiega l'...

iPad Pro 2018 potrebbe essere il primo dispositivo Apple con iOs a montare l’USB Type-C : In rete già se ne parla da un po’ di tempo, i nuovi iPad Pro 2018 potrebbero montare la porta USB Type-C, e sarebbero i primi device con iOs ad adottare una soluzione del genere, leggi di più...

Apple - l'iPad Pro 2018 arriva il 30 ottobre : come sarà : 19 ottobre 2018 - Dopo aver svelato al mondo i suoi nuovi iPhone Xs e iPhone Xs Max , Apple è pronta per presentare ai suoi utenti il nuovo iPad Pro . Il tablet top di gamma di Cupertino verrà mostrato in esclusiva in un evento fissato per ...

Più che atteso l’evento Apple del 30 ottobre : remake iPad Pro - MacBook Air e altro ancora : Non possiamo certo dire che non ce lo saremmo aspettato ma l'evento Apple ufficializzato per il prossimo 30 ottobre è arrivato comunque dopo un periodo in cui il nuovo keynote era stato pure messo in discussione. Fra meno di due settimane, Tim Cook, nella cornice insolita e nuova di Brooklyn, presenterà al mondo intero qualche nuovo device della mela morsicata ed ecco, molto probabilmente, di cosa si tratterà. Protagonista indiscusso del ...