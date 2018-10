Intervista al Regista Francis Ford Coppola

Festa di Roma - Corleone : ovvero il film dal regista sotto copertura. Brusca Intervistato con un cappuccio e guanti : Corleone: ovvero il film dal regista sotto copertura. “Perché se apparisse alla scoperta lo farebbero fuori immediatamente” annuncia la produttrice Donatella Palermo, “sostituta” del cineasta ungherese “necessariamente assente” Mosco Levi Boucault, a spiegare origini e senso del documentario che racconta la parabola criminale di Cosa Nostra, nella sua sanguinosa guerra per il potere contro tutti e tutto, specie contro lo Stato. Diviso in due ...