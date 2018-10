Inter | Spalletti | Non siamo l' anti-Juve | giocato bene solo nel primo tempo Ho

Icardi è il CR7 dell’Inter : squadra di Spalletti è caccia dei bianconeri : Grande Inter che cala il tris nel Monday Night della decima di Serie A contro la Lazio. La squadra di

Inter - Spalletti : 'Anti-Juve? Pensiamo a noi stessi' : Tre gol, tre punti ed aggancio al secondo posto in classifica. La serata perfetta dell'Inter all'Olimpico esalta il popolo nerazzurro, ma Luciano Spalletti ci tiene a tenere tutti con i piedi ben ...

Lazio-Inter - Spalletti : 'Dobbiamo essere l'anti-noi. De Vrij? Fuori per paura dei fischi' : ... questo il commento di Luciano Spalletti: "Noi dobbiamo essere l'anti-noi " ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport " A volte facciamo delle grandi partite come accaduto nel primo tempo, ...

Inter - adesso si aprono scenari da… scudetto : la squadra di Spalletti mette la sesta e punta la Juventus per il primo posto : “Non siamo l’anti-Juventus, ci mancano un po’ di gradini da sistemare per arrivare dove sono loro, quello che hanno fatto negli ultimi anni. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada e faremo quello da qua in avanti”, sono le parole a Sky Sport a fine partita di Mauro Icardi dopo il successo contro la Lazio, sembra più una pretattica quella dell’attaccante. ...

Lazio-Inter - Spalletti : “Bene solo il primo tempo”. Inzaghi : “Loro superiori” : I nerazzurri tornano con la testa al campionato dopo il k.o. in Champions contro il Barcellona: “La squadra ieri mi ha mandato un importante segnale di reazione, di non voler accettare passivamente le situazioni avvenute nell’ultima partita e in quelle precedenti che non sono andate bene”, aveva spiega Spalletti. Proprio all’Olimpico contro la Lazio l’anno […] L'articolo Lazio-Inter, Spalletti: “Bene ...

Lazio-Inter 0-3 : gol di Icardi - doppietta - e Brozovic. Spalletti ora è secondo : L'Inter più bella della stagione chiude il cerchio all'Olimpico: lì dove la Champions era diventata realtà, arriva uno 0-3 che vale il secondo posto ma anche una certificata maturità che apre scenari ...

Inter - finalmente! Qualità e talento al potere - Spalletti si è deciso : la Lazio naufraga sotto il diluvio dell’Olimpico : L’Inter liquida la Lazio con un netto 0-3 in trasferta: Spalletti si affida ad un centrocampo più tecnico e meno muscolare e il gioco dei nerazzurri migliora in Qualità e pericolosità offensiva Nonostante il diluvio che si è abbattuto su tutta Italia nel weekend, e che non ha risparmiato Roma, la 10ª giornata di Serie A si è conclusa, come da programma, con il posticipo del lunedì fra Lazio e Inter. Niente rinvio dunque, eventualità ...

Icardi show all’Olimpico e l’Inter vola al secondo posto : c’è anche la squadra di Spalletti per lo scudetto - Lazio ko ma la sconfitta non preoccupa [FOTO e VIDEO] : 1/26 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Lazio-Inter 0-0 La Diretta Inzaghi conferma Caicedo Spalletti rilancia Joao Mario : Va in scena di lunedì sera il big match di questa 10a giornata di Serie A, la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter: i padroni di casa vengono dal successo di Parma, conquistato nei minuti finali e ...

Lazio-Inter diretta live : pericolosissima la squadra di Spalletti : Lazio-Inter diretta live – Si conclude la 10^ giornata valida per il campionato di Serie A, nell’ultimo match di fronte Lazio ed Inter pronte a regalare emozioni e spettacolo. La partita è stata a rischio fino all’ultimo minuto a causa del maltempo ma sarà comunque condizionata dalle condizioni climatiche. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un buon momento nonostante la sconfitta nella gara di Champions ...

Inter - Spalletti : “Lautaro con Icardi? Possibile” : “È possibile far giocare Lautaro con Icardi, lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo. Ma ci sono delle attenzioni da mettere in questi discorsi che si fanno. Dipende dai momenti, dall’avversario, dalla partita, dal sistema di gioco della squadra davanti”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la possibilità di vedere giocare insieme Mauro Icardi e Lautaro Martinez. “Quando si hanno ...

Inter - Spalletti : “allerta meteo? Penso a giocare” : “Allerta meteo per domani? Non ci sono dubbi, andiamo a giocare. Sappiamo orario e avversario, i se e i ma non ci appartengono”. Luciano Spalletti commenta così i timori su Lazio-Inter. “Nainggolan? Ha cominciato a correre, bisognerà vedere – prosegue il tecnico nerazzurro -. Ma non dipendiamo da un calciatore, siamo una squadra. Chi lo ha sostituito ha fatto bene. Possiamo sopportare fatiche importanti perché ...