Inter | le pagelle | Brozovic geometria e personalità Icardi non perdona

Lazio-Inter 0-3 - le pagelle : Brozovic e Icardi portano i nerazzurri al secondo posto : Si è appena concluso il posticipo della decima giornata di campionato tra Lazio ed Inter con la vittoria dei nerazzurri, che si impongono 3-0 allo stadio Olimpico e balzano al secondo posto [VIDEO] in classifica. Decisive le reti di Mauro Icardi al 28' e al 70' e di Marcelo Brozovic al 41'. I nerazzurri agganciano il Napoli a ventidue punti in classifica, mentre la Lazio resta quarta a diciotto punti ma mercoledì rischia di essere agganciata dal ...

Highlights Serie A Lazio-Inter 0-3. Video Gol - pagelle e tabellino del match : “Lazio-Inter sarà molto importante per noi. Ciò che è accaduto lo scorso anno lo ricordiamo e lo terremo ben presente. Fu una gara dominata per 75 minuti, poi perdemmo la sfida nell’ultimo quarto d’ora insieme alla qualificazione in Champions League”. Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con i nerazzurri […] L'articolo Highlights Serie A Lazio-Inter 0-3. Video Gol, pagelle e ...

Barcellona-Inter 2-0 - le pagelle dei nerazzurri : il migliore è Skriniar : Si è appena conclusa la gara del Camp Nou tra Barcellona ed Inter, valida per la terza giornata del gruppo B di Champions League. A imporsi sono i blaugrana grazie alla rete del grande ex, Rafinha Alcantara, al 32', che insacca su cross di Luis Suarez, approfittando di un'incertezza di Milan Skriniar [VIDEO], prima del raddoppio di Jordi Alba a 7 minuti dalla fine. Un successo per 2-0 che permette agli spagnoli di ipotecare il passaggio del ...

Highlights Champions League : Barcellona-Inter 2-0. Video Gol - Pagelle e tabellino : Barcellona-Inter – L’Inter perde 2-0 a Barcellona nella terza giornata del gruppo B di Champions League. Decidono le reti dell’ex Rafinha e di Jordi Alba, in una gara che i blaugrana hanno dominato per lunghi minuti, ma che gli uomini di Luciano Spalletti hanno ben interpretato, anche sapendo soffrire. Il risultato infine sembra essere corretto, […] L'articolo Highlights Champions League: Barcellona-Inter 2-0. Video Gol, ...

Barcellona-Inter 2-0 : pagelle e tabellino - Champions League 2018/2019 : Barcellona-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.