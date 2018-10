Inter | Brozovic lo rifà di nuovo | sdraiato dietro alla barriera contro la Lazio

Inter - le pagelle : Brozovic geometria e personalità. Icardi non perdona : HANDANOVIC 6,5 Sicuro nelle uscite alte. Attento sui tentativi di Cataldi, Marusic, Correa. VRSALJKO 6,5 Si limita al compitino. Tampona le incursioni di Lulic. MIRANDA 6,5 Strepitoso il recupero su ...

Lazio-Inter 0-3 - le pagelle : Brozovic e Icardi portano i nerazzurri al secondo posto : Si è appena concluso il posticipo della decima giornata di campionato tra Lazio ed Inter con la vittoria dei nerazzurri, che si impongono 3-0 allo stadio Olimpico e balzano al secondo posto [VIDEO] in classifica. Decisive le reti di Mauro Icardi al 28' e al 70' e di Marcelo Brozovic al 41'. I nerazzurri agganciano il Napoli a ventidue punti in classifica, mentre la Lazio resta quarta a diciotto punti ma mercoledì rischia di essere agganciata dal ...

Lazio-Inter - Brozovic si ripete : mossa del coccodrillo anche all'Olimpico. VIDEO : ... che al Camp Nou si era messo dietro la barriera per evitare che la palla passasse sotto i suoi compagni di squadra per poi beffare il portiere, ha in poco tempo fatto il giro del mondo. Una mossa ...

Lazio-Inter 0-3 : gol di Icardi - doppietta - e Brozovic. Spalletti ora è secondo : L'Inter più bella della stagione chiude il cerchio all'Olimpico: lì dove la Champions era diventata realtà, arriva uno 0-3 che vale il secondo posto ma anche una certificata maturità che apre scenari ...

Lazio-Inter 0-3 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Show di Icardi - a segno anche Brozovic : Piove acqua e piovono reti su Roma: la Lazio non riesce a reagire nel posticipo della decima giornata ed è costretta ad arrendersi per 3-0 ad un’Inter scatenata e trascinata dal solito Mauro Icardi, autore di una doppietta. Apre e chiude le marcature il capitano nerazzurro, nel mezzo un gran mancino dalla distanza di Brozovic. Squadra di Spalletti in seconda piazza in classifica. Di seguito le immagini salienti del posticipo serale della ...

Lazio-Inter 0-3 - doppio Icardi e Brozovic per l’aggancio al secondo posto|Classifica : Vittoria netta a Roma della banda Spalletti: raggiunto il Napoli a quota 22. Sono sei i punti di ritardo dalla Juventus, avversaria il giorno di Sant’Ambrogio, tra 5 giornate

Lazio-Inter 0-2 diretta live : gol Brozovic - raddoppio dei nerazzurri [FOTO e VIDEO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Lazio-Inter diretta LIVE in tempo reale - ammonito Brozovic : 19′ ammonito Brozovic, fallo tattico a centrocampo 16′ Immobile lanciato solo a rete viene rimontato da Miranda. Inter salva 14′ Colpo di testa di Skriniar, ma Strakosha para 9′ Percussione di Perisic, cross radente, Icardi si avventa ma non riesce a fare il tap-in vincente 7′ Tiro cross su punizione di Badelj, Handanovic blocca 5′ […] L'articolo Lazio-Inter diretta LIVE in tempo reale, ammonito Brozovic ...

Inter - Brozovic celebra il suo tuffo : 'Ecco a voi la mossa del coccodrillo!' : ROMA - La geniale intuizione con cui Marcelo Brozovic ha salvato la porta dell' Inter , comunque sconfitta 2-0 al Camp Nou , su un calcio di punizione per il Barcellona è diventata virale sul web. Un ...

Inter - i convocati per Barcellona : out Nainggolan - presenti Brozovic e Perisic : ROMA - Il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori in vista del big match di UEFA Champions League contro il Barcellona , in programma domani al Camp Nou. Ben due le sorprese in ...

Inter - ecco i convocati di Spalletti per il Barcellona : ci sono Brozovic e Perisic : MILANO - Ci sono anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic nella lista dei 19 convocati dell' Inter per la sfida di domani contro il Barcellona . I due giocatori croati, alle prese entrambi con una ...

Inter - senza Nainggolan c'è Borja Valero. Perisic e Brozovic ancora in dubbio per Barcellona : Nell'allenamento di rifinitura pre-Champions solo il centrocampista croato ha lavorato in parte col gruppo

Inter - senza Nainggolan c'è Borja Valero. Perisic e Brozovic ancora a parte - in dubbio per Barcellona : Nell'allenamento di rifinitura pre-Champions i due croati non hanno lavorato con il resto del gruppo

Inter - che Brozovic : domina in Serie A per regia - corsa e Interdizione : Luciano Spalletti: impresa compiuta. La scommessa dell'allenatore toscano, fino a questo momento, è stata vinta: Marcelo Brozovic, il giocatore discontinuo e fischiato dal pubblico, è diventato il ...