Insegnante aggredita dai suoi studenti

(Di mercoledì 31 ottobre 2018). Purtroppo un altro caso di violenza nei confronti di un’. La docente, di 55 anni, è statadainell’istituto superiore Ipsia Floriani di Vimercate, in provincia di Monza/Brianza. I ragazzi le hanno tirato addosso una sedia causandole una contusione alla spalla. Gli adolescenti, dopo aver spento la luce, hanno lanciato la sedia addosso alla lorodi storia e italiano. La docente è stata portata in codice verde all’ospedale di Vimercate, dove ha ricevuto una prognosi di una ventina di giorni. Poi ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul fatto. Purtroppo l’non è stata in grado di segnalare il responsabile perché si trovava di spalle al momento del fatto. Non è la prima volta Non è il primo caso di violenza in questo istituto, già teatro nel passato di episodi simili. ...