Infermiere killer in Germania | Niels Hoegel ammette a processo di aver ucciso 100 pazienti

fanpage

: Ho ucciso 100 pazienti: infermiere killer confessa in aula. Ma forse le vittime sono 300 - Secolo d'Italia - farro50farro : Ho ucciso 100 pazienti: infermiere killer confessa in aula. Ma forse le vittime sono 300 - Secolo d'Italia - 93Titta93 : RT @Corriere: Germania, infermiere killer confessa 100 omicidi: uccisi nell’ospedale dove lavorava - SecolodItalia1 : Ho ucciso 100 pazienti: infermiere killer confessa in aula. Ma forse le vittime sono 300 -

(Di martedì 30 ottobre 2018)ha ammesso di100nela suo carico iniziato oggi in. Secondo le accuse, tra il 2000 e il 2005 l'avrebbe somministrato airicoverati nelle due cliniche in cui lavorava farmaci che provocano l'arresto del sistema cardiovascolare per poi tentare di rianimarli e vantarsi coi colleghi.