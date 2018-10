Infermiere killer in aula ammette 100 omicidi | uccideva i pazienti nel suo ospedale

Germania - Infermiere killer ammette l'omicidio di 100 pazienti - : E' il peggior caso di serial killer dal dopoguerra. Ai suoi pazienti provocava collassi per poi simulare la rianimazione. Avrebbe agito per noia

Germania - l'Infermiere killer in aula confessa : 100 omicidi commessi per mettersi in mostra : Iniettava farmaci non necessari e molto pericolosi ai pazienti delle cliniche di Oldenburg e Delmenhorst, nella Bassa Sassonia. Si è aperto il processo all'infermiere killer , già arrestato nel 2015 ...